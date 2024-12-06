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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейская ракета Vega C успешно вернулась в космос после двухлетнего перерыва

Европейская ракета Vega C успешно вернулась в космос после двухлетнего перерыва

Киев  •  УНН

 • 5548 просмотра

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Ракета-носитель Vega C успешно вывела спутник Sentinel-1C на орбиту высотой 700 км после двухлетней модернизации. Запуск произошел с космодрома Куру во Французской Гвиане после установки нового французского сопла.

Спустя почти два года после неудачного запуска европейская ракета-носитель Vega C наконец взлетела в небо. В четверг вечером Vega C вывела спутник Sentinel-1C на орбиту на высоту 700 км.

Передає УНН із посиланням на Niederösterreich та EFE.

Новая европейская ракета Vega-С была запущена из Куру (город и муниципалитет во Франции, в заморском департаменте Гвиана) в 18:20, в четверг, 5 декабря. Ракета вывела на орбиту спутник Sentinel-1C, - для программы Европейского союза по наблюдению за Землей "Коперник".

Считается, что успешный старт Vega-С и вывод Sentinel-1C имеет решающее значение для автономии Европы в доступе к космосу.

Контекст 

Из-за провала своей первой коммерческой миссии, когда два спутника, которые Vegas перевозила, были потеряны из - за поломки сопла двигателя Zefiro-40, - в течение следующих двух лет ракета совершенствовалась на земле. хотя первоначально предполагалось, что ракета снова взлетит в 2023 году, Европейское космическое агентство (ЕКА) и его партнеры, особенно итальянский главный подрядчик Avio, сочли необходимым продолжить испытания.

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Было установлено новую французскую насадку. Усовершенствованная конструкция сопла прошла два успешных огневых испытания в мае и октябре 2024 года, которые продемонстрировали способность двигателя обеспечивать надежную работу в различных условиях давления и продолжительности горения.

Недавний запуск знаменует собой возвращение Vegas в полет, что является ключевым шагом в восстановлении независимого доступа Европы в космос.

Ссылка

Спутник Sentinel-1C выйдет на орбиту на высоте 693 километра, на месте, оставленном его предшественником 1B, который завершил свою службу в 2022 году из-за проблем с электричеством, и будет работать в координации с 1A, активным с 2014 года.

Среди новых функций он имеет антенну автоматической идентификации (AIS), которая улучшает отслеживание судов, чтобы избежать столкновений и наблюдения за морем.

Добавим

Срок полезного использования спутника составляет семь лет, который может быть продлен до двенадцати, и предназначен для повторного входа в атмосферу после завершения миссии. Миссия Sentinel-1 оснащена передовой технологией радиолокации, которая позволяет получать изображения поверхности Земли в любом месте. 

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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