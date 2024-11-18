SpaceX запустил 20 спутников Starlink, в том числе 13 с возможностью Direct to Cell
Киев • УНН
SpaceX осуществила запуск 20 спутников Starlink с базы Ванденберг, из которых 13 имеют функцию Direct to Cell. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила свой 20-й полет.
Накануне, туманной калифорнийской ночью ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту 20 спутников Starlink, в том числе 13 с возможностью прямого доступа к сотовой связи.
Пишет УНН со ссылкой на Satnews.
В воскресенье, 17 ноября, жители города Сонора (в округе Туолеми штата Калифорния), стали свидетелями впечатляющего явления в небе во время запуска ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. В 22:53 по калифорнийскому времени (9:53 по тихоокеанскому времени) ракета Falcon 9 стартовала с военно-космической базы Ванденберг, штат Калифорния, с 20 спутниками из созвездия Starlink, 13 из которых имеют возможность Direct to Cell (обеспечивает прямую связь между спутниками и мобильными телефонам).
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Это уже 20-й полет для первой ступени ракеты-носителя, поддерживающей эту миссию, которая ранее запускала ракеты Transporter-8, Transporter-9, NROL-85, NROL-87, SWOT, SARah-1, NROL-146 и 12 миссий Starlink. После отделения ступеней первая ступень приземлится на беспилотный корабль, который будет размещен в Тихом океане.
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