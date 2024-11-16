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SpaceX Маска готовится провести тендерное предложение с ценой $135 за акцию - Reuters

SpaceX Маска готовится провести тендерное предложение с ценой $135 за акцию - Reuters

Киев  •  УНН

 • 7270 просмотра

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SpaceX готовится запустить тендерное предложение по продаже акций в декабре по цене $135 за акцию. Компания может получить оценку более $250 млрд и ожидает благоприятного отношения правительства после возможной победы Трампа.

SpaceX Илона Маска готовится запустить тендерное предложение в декабре по продаже существующих акций по цене $135 за акцию, со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным источников, тендерное предложение оценивает SpaceX более чем в $250 млрд.

SpaceX не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.

Ожидается, что Маск, самый богатый человек в мире, будет иметь значительное влияние в Вашингтоне, чтобы обеспечить благоприятное отношение правительства к своим компаниям, включая SpaceX, после победы Дональда Трампа на второй президентский срок, указывает издание.

Мечта Маска о доставке людей на Марс также может стать более важным национальным приоритетом при Трампе, сообщало агентство Reuters ранее в этом месяце.

Ожидается, что программа NASA Artemis, которая направлена на использование ракеты Starship компании SpaceX для доставки людей на Луну в качестве испытательного полигона для последующих миссий на Марс, будет сосредоточена на Красной планете при Трампе и нацелена на беспилотные миссии там в этом десятилетии.

При Трампе SpaceX также, как ожидается, будет настаивать на еще более мягких правилах безопасности работников и безопасности участников частных космических полетов на орбите.

Расследование Reuters в прошлом году задокументировало не менее 600 травм работников на объектах SpaceX по всей территории США, а также то, как SpaceX игнорировала правила безопасности и стандартные практики.

Справочно

Как сообщается, тендерное предложение - это предложение, которое инвестор делает акционерам публичной компании. Предложение заключается в тендере или продаже их акций по определенной цене в заранее определенное время.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаполитикаТехнологии
spacexSpaceX
marsМарс
nasaNASA
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск