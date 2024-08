SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками для расширения покрытия в Арктике

В ночь на 12 августа с калифорнийской базы космических сил Ванденберг запустили ракету SpaceX Falcon 9 с двумя космическими кораблями Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM). Об этом сообщили на платформе Х компании SpaceX, передает УНН.

Детали

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после запуска, как и планировалось, и приземлилась на платформу SpaceX Of Course I Still Love You, которая стояла в Тихом океане.

Первый спутник ASBM развернули через 42,5 минуты после старта, а второй - еще через пять минут.

По словам аэрокосмического гиганта Northrop Grumman, построившего два спутника для миссии, ASBM созданы для расширения широкополосного покрытия Арктического региона для Космических сил США и норвежской государственной космической компании Space Norway.

Согласно описанию миссии от SpaceX, это был 22-й запуск этой конкретной ракеты-носителя. Это сравняло рекорд компании по повторному использованию ракет, установленный в июне во время запуска интернет-спутников SpaceX Starlink. Июньский полет стал первым случаем, когда ракета SpaceX Falcon 9 запускалась и приземлялась 22 раза.

