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Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень номинаций Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко с 7 до 13. Изменения внесены указом №553/2025 по случаю 65-летия основания премии.

Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 65-летия со дня основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко расширил перечень номинаций. Отныне премий будет не 7, а 13, передает УНН.

Детали

Глава государства внес изменения в Положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, подписав указ №553/2025.

Согласно документу, отныне ежегодно будет присуждаться до тринадцати Национальных премий по следующим номинациям:

  • проза;
    • поэзия;
      • литературоведение и искусствоведение;
        • публицистика и журналистика;
          • музыкальное искусство;
            • концертно-исполнительское искусство;
              • театральное искусство;
                • киноискусство;
                  • визуальные искусства;
                    • фотоискусство;
                      • декоративно-прикладное искусство;
                        • дизайн (по видам, определенным Комитетом по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко);
                          • творческое кураторство культурно-художественных проектов.

                            Национальная премия присуждается создателям (авторам, исполнителям) новых оригинальных произведений, опубликованных (выпущенных в свет) в течение последних пяти лет (но не позднее чем за полгода до их выдвижения на соискание Национальной премии), а на соискание Национальной премии в номинации творческое кураторство культурно-художественных проектов выдвигается непосредственный автор культурно-художественного проекта (произведения), который был реализован как содержательное и целостное культурное явление в течение последних пяти лет (но не позднее чем за полгода до его выдвижения на соискание Национальной премии), при условии, что этот проект является результатом творческого труда автора. На соискание Национальной премии не могут быть выдвинуты монографические научные исследования, учебники, пособия, альбомы-каталоги. Виды дизайна в номинации дизайн, по которым будет проводиться конкурс в текущем году, ежегодно определяются Комитетом по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

                            - указано в указе.

                            Названы лауреаты Шевченковской премии 2025: кто получит полмиллиона гривен09.03.25, 13:14 • 26229 просмотров

                            Антонина Туманова

                            Антонина Туманова

                            политикаКультура
                            Владимир Зеленский
                            Украина
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                            Gas TTF
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