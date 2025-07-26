Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 65-летия со дня основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко расширил перечень номинаций. Отныне премий будет не 7, а 13, передает УНН.

Детали

Глава государства внес изменения в Положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, подписав указ №553/2025.

Согласно документу, отныне ежегодно будет присуждаться до тринадцати Национальных премий по следующим номинациям:

Национальная премия присуждается создателям (авторам, исполнителям) новых оригинальных произведений, опубликованных (выпущенных в свет) в течение последних пяти лет (но не позднее чем за полгода до их выдвижения на соискание Национальной премии), а на соискание Национальной премии в номинации творческое кураторство культурно-художественных проектов выдвигается непосредственный автор культурно-художественного проекта (произведения), который был реализован как содержательное и целостное культурное явление в течение последних пяти лет (но не позднее чем за полгода до его выдвижения на соискание Национальной премии), при условии, что этот проект является результатом творческого труда автора. На соискание Национальной премии не могут быть выдвинуты монографические научные исследования, учебники, пособия, альбомы-каталоги. Виды дизайна в номинации дизайн, по которым будет проводиться конкурс в текущем году, ежегодно определяются Комитетом по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко