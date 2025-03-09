Названы лауреаты Шевченковской премии 2025: кто получит полмиллиона гривен

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17582 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 33743 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67514 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217294 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124847 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393357 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312189 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214091 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244391 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255224 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16412 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12135 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13101 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15927 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13408 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134211 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217294 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393357 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255340 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312189 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4112 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15952 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47066 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72495 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57556 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Названы лауреаты Шевченковской премии 2025: кто получит полмиллиона гривен

Киев • УНН

 • 26137 просмотра

Президент утвердил 8 лауреатов Национальной премии имени Шевченка 2025 года. Победители получат по 484 тысячи гривен за достижения в искусстве и культуре.

Названы лауреаты Шевченковской премии 2025: кто получит полмиллиона гривен

В воскресенье, 9 марта, Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил список лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2025 года. Соответствующий указ №155/2025 опубликован на официальном интернет-представительстве президента, передает УНН.

Детали

Лауреаты Шевченковской премии 2025:

  • режиссер-постановщик Василий Вовкун - за оперу "Лис Микита", балет "Тени забытых предков", модерн-балет "Познай себя!", театрализованную кантату "Псалмы войны!" Львовской Национальной оперы;
    • поэт Юрий Издрик - за книгу стихотворений "Коллекция";
      • художница Жанна Кадырова - за персональную выставку "Траектория полетов";
        • журналист, сержант ВСУ Павел Казарин - за проект "Публицистика военного времени в интернет-издании "Украинская правда";
          • мастерам петриковской росписи Валентине Карпец Ермолаевой, Андрею и Марии Пикуше, Наталии Рыбак - за художественный проект "Петриковская роспись: на защите идентичности";
            • скрипачка Богдана Пивненко - за концертные программы 2019-2024 годов;
              • режиссер Александр Санин, оператор Сергей Михальчук, композитор Алла Загайкевич - за полнометражный игровой фильм "Довбуш";
                • композитор Александр Шимко - за сакральную мистерию "Вирий" для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты.

                  Размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в этом году составит 484 тыс. 480 гривен, что на 55 тыс. 480 гривен больше, чем в 2024 году.

                  Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира04.03.25, 01:18 • 71349 просмотров

                  Павел Башинский

                  Павел Башинский

                  ОбществоКультура
                  Владимир Зеленский
                  Украина
                  Brent
                  $66.30
                  Bitcoin
                  $83,876.00
                  S&P 500
                  $5,096.39
                  Tesla
                  $240.21
                  Газ TTF
                  $36.40
                  Золото
                  $3,057.44
                  Ethereum
                  $1,816.96