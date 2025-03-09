Названы лауреаты Шевченковской премии 2025: кто получит полмиллиона гривен
Киев • УНН
Президент утвердил 8 лауреатов Национальной премии имени Шевченка 2025 года. Победители получат по 484 тысячи гривен за достижения в искусстве и культуре.
В воскресенье, 9 марта, Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил список лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2025 года. Соответствующий указ №155/2025 опубликован на официальном интернет-представительстве президента, передает УНН.
Детали
Лауреаты Шевченковской премии 2025:
- режиссер-постановщик Василий Вовкун - за оперу "Лис Микита", балет "Тени забытых предков", модерн-балет "Познай себя!", театрализованную кантату "Псалмы войны!" Львовской Национальной оперы;
- поэт Юрий Издрик - за книгу стихотворений "Коллекция";
- художница Жанна Кадырова - за персональную выставку "Траектория полетов";
- журналист, сержант ВСУ Павел Казарин - за проект "Публицистика военного времени в интернет-издании "Украинская правда";
- мастерам петриковской росписи Валентине Карпец Ермолаевой, Андрею и Марии Пикуше, Наталии Рыбак - за художественный проект "Петриковская роспись: на защите идентичности";
- скрипачка Богдана Пивненко - за концертные программы 2019-2024 годов;
- режиссер Александр Санин, оператор Сергей Михальчук, композитор Алла Загайкевич - за полнометражный игровой фильм "Довбуш";
- композитор Александр Шимко - за сакральную мистерию "Вирий" для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты.
Размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в этом году составит 484 тыс. 480 гривен, что на 55 тыс. 480 гривен больше, чем в 2024 году.
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