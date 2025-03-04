Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
Член Палаты представителей США Даррелл Исса выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Республиканец не объяснил, за какие именно заслуги экс-президент США заслуживает эту награду.
Президент США Дональд Трамп выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии мира. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу в соцсети Х (Twitter) члена Палаты представителей США, республиканца Даррелла Исса.
Детали
Инициатором выдвижения стал член Палаты представителей США, республиканец Даррелл Исса.
Сегодня я выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Никто не заслуживает её больше.
Правда, Даррелл Исса не уточнил, за какие достижения Президент США достоин получить одну из самых престижных международных премий.
Илон Маск стал кандидатом на Нобелевскую премию мира: что известно о номинации29.01.25, 22:51 • 76879 просмотров