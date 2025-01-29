Илон Маск стал кандидатом на Нобелевскую премию мира: что известно о номинации
Киев • УНН
Миллиардера Илона Маска выдвинули на соискание Нобелевской премии мира 2025 года. Номинация связана с его вкладом в защиту свободы слова и прав человека.
Маск стал претендентом на Нобелевскую премию мира 2025 года. Об этом сообщает член Европейского парламента Бранко Гримс, передает УНН.
Детали
В США известного миллиардера Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию за его вклад в защиту свободы слова и прав человека.
Решение о номинации аргументировали тем, что Маск прилагает значительные усилия для обеспечения открытой дискуссии в обществе, способствуя свободному распространению информации. Его деятельность в этой сфере является важным вкладом в сохранение демократических ценностей и поддержку международного мира.
Сегодня было успешно подано ходатайство о присуждении Илону Маску Нобелевской премии мира 2025 года за его последовательную приверженность фундаментальному праву человека на свободу публичного выражения взглядов, а следовательно, и мира. Искренне благодарим всех соавторов и всех, кто помог в этом непростом проекте
Напомним
Премьер-министр Франции Франсуа Байру раскритиковал недавние нападки Илона Маска в адрес Франции и страны Европы. По мнению главы правительства, миллиардер представляет угрозу для демократий.
«Илон Маск создает угрозу для демократий» - Премьер-министр Франции28.01.25, 01:19 • 29137 просмотров