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Илон Маск стал кандидатом на Нобелевскую премию мира: что известно о номинации

Илон Маск стал кандидатом на Нобелевскую премию мира: что известно о номинации

Киев  •  УНН

 • 5871 просмотра

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Миллиардера Илона Маска выдвинули на соискание Нобелевской премии мира 2025 года. Номинация связана с его вкладом в защиту свободы слова и прав человека.

Маск стал претендентом на Нобелевскую премию мира 2025 года. Об этом сообщает член Европейского парламента Бранко Гримс, передает УНН.

Детали

В США известного миллиардера Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию за его вклад в защиту свободы слова и прав человека.

Решение о номинации аргументировали тем, что Маск прилагает значительные усилия для обеспечения открытой дискуссии в обществе, способствуя свободному распространению информации. Его деятельность в этой сфере является важным вкладом в сохранение демократических ценностей и поддержку международного мира.

Сегодня было успешно подано ходатайство о присуждении Илону Маску Нобелевской премии мира 2025 года за его последовательную приверженность фундаментальному праву человека на свободу публичного выражения взглядов, а следовательно, и мира. Искренне благодарим всех соавторов и всех, кто помог в этом непростом проекте

- из сообщения Бранко Гримса.

Напомним

Премьер-министр Франции Франсуа Байру раскритиковал недавние нападки Илона Маска в адрес Франции и страны Европы. По мнению главы правительства, миллиардер представляет угрозу для демократий. 

«Илон Маск создает угрозу для демократий» - Премьер-министр Франции28.01.25, 01:19 • 29137 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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