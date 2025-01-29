Илон Маск стал кандидатом на Нобелевскую премию мира: что известно о номинации

Маск стал претендентом на Нобелевскую премию мира 2025 года. Об этом сообщает член Европейского парламента Бранко Гримс, передает УНН.

Детали

В США известного миллиардера Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию за его вклад в защиту свободы слова и прав человека.

Решение о номинации аргументировали тем, что Маск прилагает значительные усилия для обеспечения открытой дискуссии в обществе, способствуя свободному распространению информации. Его деятельность в этой сфере является важным вкладом в сохранение демократических ценностей и поддержку международного мира.

Сегодня было успешно подано ходатайство о присуждении Илону Маску Нобелевской премии мира 2025 года за его последовательную приверженность фундаментальному праву человека на свободу публичного выражения взглядов, а следовательно, и мира. Искренне благодарим всех соавторов и всех, кто помог в этом непростом проекте