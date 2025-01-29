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Ілон Маск став кандидатом на Нобелівську премію миру: що відомо про номінацію

Ілон Маск став кандидатом на Нобелівську премію миру: що відомо про номінацію

Київ • УНН

 • 76822 перегляди

Мільярдера Ілона Маска висунули на здобуття Нобелівської премії миру 2025 року. Номінація пов'язана з його внеском у захист свободи слова та прав людини.

Маск став претендентом на Нобелівську премію миру 2025 року. Про це повідомляє член Європейського парламенту Бранко Грімс, передає УНН.

Деталі

У США відомого мільярдера Ілона Маска номінували на Нобелівську премію за його внесок у захист свободи слова та прав людини.

Рішення про номінацію аргументували тим, що Маск докладає значних зусиль для забезпечення відкритої дискусії у суспільстві, сприяючи вільному поширенню інформації. Його діяльність у цій сфері є важливим внеском у збереження демократичних цінностей та підтримку міжнародного миру.

Сьогодні було успішно подано клопотання про присудження Ілону Маску Нобелівської премії миру 2025 року за його послідовну відданість фундаментальному праву людини на свободу публічного вираження поглядів, а отже, і миру. Щиро дякуємо всім співавторам і всім, хто допоміг у цьому непростому проєкті

- з повідомлення Бранко Грімса.

Нагадаємо

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"Ілон Маск створює загрозу для демократій" - Прем'єр-міністр Франці28.01.25, 01:19 • 30740 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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