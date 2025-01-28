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"Ілон Маск створює загрозу для демократій" - Прем'єр-міністр Франці

"Ілон Маск створює загрозу для демократій" - Прем'єр-міністр Франці

Київ • УНН

 • 30740 перегляди

Франсуа Байру розкритикував нещодавні висловлювання Ілона Маска щодо Франції та Європи. Прем'єр-міністр заявив, що гроші не повинні давати право керувати совістю.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру розкритикував нещодавні нападки Ілона Маска на адресу Франції та країни Європи. На думку глави уряду, мільярдер становить загрозу для демократій. Про це інформує агенство Reuters з посиланням на інтерв'ю політика, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що очільник французького уряду відреагував на резонансні заяви Маска, які він зробив минулого тижня.

Ілон Маск створює загрозу для демократій. Гроші не повинні давати право керувати совістю

- сказав Франсуа Байру в інтерв'ю місцевому телебаченню.

"Коментарі Байру про Маску пролунали після того, як минулого тижня він попередив, що Франція та Європа в цілому мають протистояти Трампу та його політиці, інакше вони ризикують виявитися "підлеглими... роздавленими... маргіналізованими", - пише інформагенство. 

На думку прем'єра, "реакція на події залежить виключно від французького народу та Європи", адже "без Європи ми нічого не можемо зробити".

Нагадаємо

Ілон Маск публічно розкритикував масштабну ініціативу Трампа щодо розвитку штучного інтелекту на $500 млрд. Штаб президента обурений діями Маска, який використовує свій вплив для критики проєкту Stargate.

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