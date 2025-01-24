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Маск розкритикував проєкт Трампа на 500 млрд доларів для розвитку ШІ: штаб президента "розлючений"

Маск розкритикував проєкт Трампа на 500 млрд доларів для розвитку ШІ: штаб президента "розлючений"

Київ • УНН

 • 38373 перегляди

Ілон Маск публічно розкритикував масштабну ініціативу Трампа щодо розвитку штучного інтелекту на $500 млрд. Штаб президента обурений діями Маска, який використовує свій вплив для критики проєкту Stargate.

Ключові союзники Дональда Трампа висловили обурення через дії Ілона Маска, який публічно розкритикував масштабну ініціативу щодо розвитку штучного інтелекту на суму $500 мільярдів. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Один із посадовців Білого дому заявив, що Маск перейшов усі межі, коли писав звинувачення на адресу проєкту зі штучного інтелекту.

Один із союзників Трампа додав, що Маск зловживає своєю близькістю до президента. Ще один республіканець, близький до Білого дому, пішов далі, заявивши, що "штаб Трампа розлючений" через те, що Маск використовує свою величезну платформу в соцмережах, щоб охолодити ентузіазм щодо угоди, яку Трамп лише вчора назвав "монументальною" та "вражаючою".

Цілком зрозуміло, що він зловживає близькістю до президента… Проблема в тому, що президент не має на нього жодного впливу, а Ілону взагалі байдуже,

- сказав союзник Трампа.

Дуже рідко старший радник — як Маск — публічно критикує ініціативи президента. Його висловлювання вже викликали чутки серед республіканців про те, чи не виникне зрештою конфлікт між ним і Трампом. Маск отримав майже безпрецедентний доступ до Трампа ще в перехідний період, коли буквально оселився біля нього в Мар-а-Лаго й очолив так зване "Міністерство урядової ефективності" Трампа.

Під час першого президентського терміну Трамп демонстрував толерантність до внутрішніх конфліктів у своєму Білому домі. Але кампанія 2024 року, яку очолюють Сьюзі Вайлз і Кріс ЛаСівіта, здобула похвалу за мінімум витоків і обмежену кількість публічних драм.

Після перемоги Трампа на виборах деякі його союзники сподівалися, що Маск триматиметься на більшій відстані. Однак незрозуміло, скільки часу Маск провів із Трампом після інавгурації. Маск сказав, що у вівторок був у Овальному кабінеті, а цього тижня працював із Західного крила Білого дому.

Ми зараз намагаємося зрозуміти його ідеї — вони новаторські. Але з їхньою реалізацією є проблеми,

- заявив посадовець Білого дому.

Він додав, що працівники Західного крила досі вислуховують зауваження Маска щодо штучного інтелекту.

Трамп готовий дозволити Маску або очільнику Oracle купити TikTok22.01.25, 08:50 • 32105 переглядiв

Маск, який має власний стартап у сфері штучного інтелекту, не був присутній на презентації Трампом проєкту "Stargate", спрямованого на модернізацію AI-інфраструктури США за участю таких техногігантів, як OpenAI, SoftBank і Oracle. Маск, який є співзасновником OpenAI, давно критикує його гендиректора Сема Альтмана. У середу він більшу частину дня тролив Альтмана в інтернеті:

"У них насправді немає цих грошей", — заявив Маск.

А про SoftBank додав: "У них і близько немає $10 мільярдів, це достовірна інформація".

На запитання журналістів про критику Маска, Трамп відповів, що вони вкладають свої гроші.

Уряд нічого не фінансує. Це їхні гроші. Вони дуже багаті люди, тому я сподіваюся, що вони це зроблять… А Ілон просто ненавидить одного з учасників угоди

- додав Трамп.

У інтерв’ю Fox News прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт обійшла тему Маска. Вона лише сказала, що "американці мають довіряти словам президента Трампа та цих директорів" і що "інвестиції прийдуть у країну разом із робочими місцями".

Маск, здається, підтримує іншого інвестора — Сатью Наделлу з Microsoft, заявивши: "У нього точно є гроші".

Маск навіть перепостив жарт про те, що Альтман і його команда "курили крек", щоб придумати суму $500 мільярдів для проєкту Stargate.

Альтман відповів Маску на платформі X:

"Я розумію, що найкраще для країни не завжди оптимально для ваших компаній, але сподіваюся, на новій посаді ви в основному ставитимете Америку на перше місце".

Раніше

Президент США Дональд Трамп анонсував ініціативу Stargate – спільний проєкт компаній OpenAI, SoftBank та Oracle, спрямований на інвестування до 500 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури штучного інтелекту в Сполучених Штатах.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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