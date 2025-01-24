Маск раскритиковал проект Трампа на 500 млрд долларов для развития ИИ: штаб президента «в ярости»

Ключевые союзники Дональда Трампа выразили возмущение из-за действий Илона Маска, который публично раскритиковал масштабную инициативу по развитию искусственного интеллекта на сумму $500 миллиардов. Об этом пишет Politico, передает УНН.



Детали

Один из чиновников Белого дома заявил, что Маск перешел все границы, когда писал обвинения в адрес проекта по искусственному интеллекту.

Один из союзников Трампа добавил, что Маск злоупотребляет своей близостью к президенту. Еще один республиканец, близкий к Белому дому, пошел дальше, заявив, что «штаб Трампа разъярен» из-за того, что Маск использует свою огромную платформу в соцсетях, чтобы охладить энтузиазм по соглашению, которое Трамп только вчера назвал «монументальным» и «впечатляющим».

Вполне понятно, что он злоупотребляет близостью к президенту... Проблема в том, что президент не имеет на него никакого влияния, а Илону вообще безразлично, - сказал союзник Трампа.

Очень редко старший советник - как Маск - публично критикует инициативы президента. Его высказывания уже вызвали слухи среди республиканцев о том, не возникнет ли в конце концов конфликт между ним и Трампом. Маск получил почти беспрецедентный доступ к Трампу еще в переходный период, когда буквально поселился возле него в Мар-а-Лаго и возглавил так называемое «Министерство правительственной эффективности» Трампа.

Во время первого президентского срока Трамп демонстрировал толерантность к внутренним конфликтам в своем Белом доме. Но кампания 2024 года, возглавляемая Сьюзи Уайлз и Крисом ЛаСивита, получила похвалу за минимум утечек и ограниченное количество публичных драм.

После победы Трампа на выборах некоторые его союзники надеялись, что Маск будет держаться на большем расстоянии. Однако непонятно, сколько времени Маск провел с Трампом после инаугурации. Маск сказал, что во вторник был в Овальном кабинете, а на этой неделе работал из Западного крыла Белого дома.

Мы сейчас пытаемся понять его идеи - они новаторские. Но с их реализацией есть проблемы, - заявил чиновник Белого дома.

Он добавил, что работники Западного крыла до сих пор выслушивают замечания Маска по искусственному интеллекту.

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Маск, который имеет собственный стартап в сфере искусственного интеллекта, не присутствовал на презентации Трампом проекта «Stargate», направленного на модернизацию AI-инфраструктуры США с участием таких техногигантов, как OpenAI, SoftBank и Oracle. Маск, который является соучредителем OpenAI, давно критикует его гендиректора Сэма Альтмана. В среду он большую часть дня троллил Альтмана в интернете:

«У них на самом деле нет этих денег», - заявил Маск.

А о SoftBank добавил: «У них и близко нет $10 миллиардов, это достоверная информация».

На вопрос журналистов о критике Маска, Трамп ответил, что они вкладывают свои деньги.

Правительство ничего не финансирует. Это их деньги. Они очень богатые люди, поэтому я надеюсь, что они это сделают... А Илон просто ненавидит одного из участников сделки - добавил Трамп.

В интервью Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт обошла тему Маска. Она лишь сказала, что «американцы должны доверять словам президента Трампа и этих директоров» и что «инвестиции придут в страну вместе с рабочими местами».

Маск, кажется, поддерживает другого инвестора - Сатью Наделлу из Microsoft, заявив: «У него точно есть деньги».

Маск даже перепостил шутку о том, что Альтман и его команда «курили крэк», чтобы придумать сумму $500 миллиардов для проекта Stargate.

Альтман ответил Маску на платформе X:

«Я понимаю, что лучшее для страны не всегда оптимально для ваших компаний, но надеюсь, на новой должности вы в основном будете ставить Америку на первое место».

Ранее

Президент США Дональд Трамп анонсировал инициативу Stargate - совместный проект компаний OpenAI, SoftBank и Oracle, направленный на инвестирование до 500 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в Соединенных Штатах.