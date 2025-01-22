Трамп анонсував проєкт Stargate на $500 млрд для розвитку ШІ в США

Президент США Дональд Трамп анонсував ініціативу Stargate – спільний проєкт компаній OpenAI, SoftBank та Oracle, спрямований на інвестування до 500 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури штучного інтелекту в Сполучених Штатах. Про це інформує УНН з посиланням на CNN, Associated Press, трансляцію виступу Трампа на офіційному YouTube-каналі Білого дому.

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Трамп виступив разом із технологічними лідерами, серед яких були генеральний директор SoftBank Масайоші Сон, генеральний директор OpenAI Сем Альтман і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон.

Проєкт, за словами Трампа, створить 100 тисяч нових робочих місць. На першому етапі зусилля будуть зосереджені на енергетичній інфраструктурі.

Технологічні лідери підкреслили, що медицина є одним із найперспективніших напрямків використання ШІ, зокрема для забезпечення доступу пацієнтів із віддалених регіонів до провідних експертів з онкології у великих медичних центрах.

Це монументальне починання є гучною декларацією впевненості в потенціалі Америки при новому президенті - сказав Дональд Трамп.

За словами співзасновника Oracle Ларрі Еллісона, у Техасі вже будуються нові дата-центри, а найближчим часом з’являться ще більше таких об'єктів.

Генеральний директор SoftBank, зі свого боку, повідомив, що компанія негайно інвестує $100 мільярдів у цей проєкт.

Зазначається, що Сем Альтман з OpenAI висловив задоволення тим, що розвиток ШІ буде зосереджено у США.

CNN пише, що лідери в галузі ШІ вже кілька місяців б'ють на сполох про те, що для реалізації їхніх амбіцій у сфері штучного інтелекту найближчими роками знадобиться більше центрів оброблення даних, а також чипів, електроенергії та водних ресурсів для їхньої роботи.

Я думаю, це буде найважливіший проєкт цієї епохи. Ми б не змогли зробити це без вас, пане президенте - сказав Сем Альтман, директор OpenAI.

Раніше він закликав урядовців США допомогти у створенні цієї інфраструктури, щоб гарантувати, що Сполучені Штати випереджатимуть Китай у перегонах озброєнь ШІ, з огляду на те, що ШІ готовий вплинути на все: від економіки до військових можливостей.

За даними CNN, Oracle входить до числа найбільших операторів центрів обробки даних у США. А у SoftBank є глибокі кишені, необхідні для фінансування розширення інфраструктури ШІ, яке, як очікується, обійдеться в мільярди доларів.

Нагадаємо

Дональд Трамп розглядає можливість призначення координатора федеральної політики з питань ШІ. Ілон Маск та Вівек Рамасвамі матимуть вплив на вибір кандидата на цю посаду.