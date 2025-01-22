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Трамп анонсировал проект Stargate на $500 млрд для развития ИИ в США

Трамп анонсировал проект Stargate на $500 млрд для развития ИИ в США

Киев  •  УНН

 • 2086 просмотра

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OpenAI, SoftBank и Oracle объединяются для масштабного развития инфраструктуры искусственного интеллекта в США. Проект создаст 100 тысяч рабочих мест и получит немедленные инвестиции в $100 млрд от SoftBank.

Президент США Дональд Трамп анонсировал инициативу Stargate - совместный проект компаний OpenAI, SoftBank и Oracle, направленный на инвестирование до 500 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN, Associated Press, трансляцию выступления Трампа на официальном YouTube-канале Белого дома.

Детали

Трамп выступил вместе с технологическими лидерами, среди которых были генеральный директор SoftBank Масайоши Сон, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и соучредитель Oracle Ларри Эллисон.

Проект, по словам Трампа, создаст 100 тысяч новых рабочих мест. На первом этапе усилия будут сосредоточены на энергетической инфраструктуре.

Технологические лидеры подчеркнули, что медицина является одним из самых перспективных направлений использования ИИ, в частности для обеспечения доступа пациентов из отдаленных регионов к ведущим экспертам по онкологии в крупных медицинских центрах.

Это монументальное начинание является громкой декларацией уверенности в потенциале Америки при новом президенте

- сказал Дональд Трамп.

По словам соучредителя Oracle Ларри Эллисона, в Техасе уже строятся новые дата-центры, а в ближайшее время появятся еще больше таких объектов.

Генеральный директор SoftBank, в свою очередь, сообщил, что компания немедленно инвестирует $100 миллиардов в этот проект.

Отмечается, что Сэм Альтман из OpenAI выразил удовлетворение тем, что развитие ИИ будет сосредоточено в США.

CNN пишет, что лидеры в области ИИ уже несколько месяцев бьют тревогу о том, что для реализации их амбиций в сфере искусственного интеллекта в ближайшие годы понадобится больше центров обработки данных, а также чипов, электроэнергии и водных ресурсов для их работы.

Я думаю, это будет самый важный проект этой эпохи. Мы бы не смогли сделать это без вас, мистер президент

- сказал Сэм Альтман, директор OpenAI.

Ранее он призвал чиновников США помочь в создании этой инфраструктуры, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты будут опережать Китай в гонке вооружений ИИ, учитывая то, что ИИ готов повлиять на все: от экономики до военных возможностей.

По данным CNN, Oracle входит в число крупнейших операторов центров обработки данных в США. А у SoftBank есть глубокие карманы, необходимые для финансирования расширения инфраструктуры ИИ, которое, как ожидается, обойдется в миллиарды долларов.

Напомним

Дональд Трамп рассматривает возможность назначения координатора федеральной политики по вопросам ИИ. Илон Маск и Вивек Рамасвами будут иметь влияние на выбор кандидата на эту должность.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ЭкономикаТехнологии
openaiOpenAI
donald-trampДональд Трамп
tekhasТехас
ilon-maskЭлон Маск
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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