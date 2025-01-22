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Трамп готов разрешить Маску или Эллисону купить TikTok

Трамп готов разрешить Маску или Эллисону купить TikTok

Киев  •  УНН

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Трамп заявил о готовности заключить сделку по продаже TikTok, где половина будет принадлежать США. Среди потенциальных покупателей - Илон Маск, Ларри Эллисон и другие американские инвесторы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт для покупки миллиардером Илоном Маском или главой Oracle Corp. Ларри Эллисоном приложения для коротких видео TikTok в рамках совместного предприятия с правительством США, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

«У меня есть право заключить сделку, - сказал Трамп на мероприятии вместе с Эллисоном в Белом доме во вторник. - Поэтому я думаю о том, чтобы сказать кому-то: купите его и отдайте половину Соединенным Штатам Америки, половину, и мы предоставим вам разрешение, и у них будет замечательный партнер».

В то время как TikTok временно отключился на выходных, Трамп подписал указ 20 января - своего первого дня в должности - о продлении крайнего срока продажи на 75 дней. Хотя непонятно, имеет ли Трамп полномочия продлевать крайний срок, в конце концов, это может не иметь значения.

ByteDance Ltd. публично отказалась продавать TikTok, хотя потенциальные покупатели надеются, что решение Верховного суда США в поддержку закона о национальной безопасности, который обязывает компанию продать или закрыть сервис в США, а также временное закрытие могут заставить ее передумать.

«У вас есть актив, который не имеет никакой стоимости или имеет стоимость в триллион долларов, - сказал Трамп. - Все зависит от того, дадут ли Соединенные Штаты разрешение».

Министерства иностранных дел и торговли Китая не сразу отреагировали на просьбу прокомментировать, позволит ли Пекин американскому правительству владеть частью TikTok. В понедельник Министерство иностранных дел Китая заявило, что отдельные компании должны принимать решения о своих операциях и приобретениях, и есть надежда, что «США смогут прислушаться к рациональным голосам и обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду».

Хотя Пекин видит возможность для переговоров о том, кто покупает долю в приложении для обмена видео, он «маловероятно» примет сделку, движимую политикой, по словам Чжу Фэна, исполнительного декана Школы международных исследований Нанкинского университета. «Преследование интересов США должно основываться на правилах, а не на силе правительства США», - добавил он.

Потенциальные претенденты на покупку уже выстраиваются в очередь. Группа американских инвесторов, собранная технологическим предпринимателем Джесси Тинсли, в которую входил MrBeast, создатель контента с наибольшим количеством подписчиков и самым высоким доходом в интернете, объявила о намерении ранее во вторник.

Миллиардер Фрэнк Маккорт, бывший владелец Los Angeles Dodgers, и инвестор Shark Tank Кевин О'Лири сделали официальное предложение о покупке TikTok в начале этого месяца. О'Лири уже встречался с Трампом в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить предложение, и Маккорт ясно дал понять, что рад был бы купить TikTok без желаемого алгоритма контента сервиса, который, по словам ByteDance и правительства Китая, не продается.

В отличие от Маска, который может столкнуться с проблемами антимонопольного регулирования, поскольку он уже владеет X, социальной платформой, ранее известной как Twitter, группа О'Лири не имеет никаких осложнений, которые могли бы замедлить или помешать сделке. «Я думаю, мы могли бы закрыть ее за 90 дней», - сказал звезда Shark Tank.

Amazon.com Inc. и Oracle, которые уже ведут бизнес с TikTok, также были представлены как возможные претенденты. После заверений Трампа в том, что он не будет применять закон, Oracle, в частности, помог восстановить программу TikTok в воскресенье после примерно 14-часового отключения в США, хотя ему могли грозить штрафы.

Во вторник Эллисон был в Белом доме, чтобы объявить о новом совместном предприятии в области искусственного интеллекта вместе с SoftBank Group Corp. и OpenAI.

В конце своего выступления Трамп предположил, что может загрузить TikTok на свой телефон.

Трамп анонсировал проект Stargate на $500 млрд для развития ИИ в США22.01.25, 04:41 • 53937 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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