Трамп готовий дозволити Маску або очільнику Oracle купити TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкритий для покупки мільярдером Ілоном Маском або головою Oracle Corp. Ларрі Еллісон додатку для коротких відео TikTok в межах спільного підприємства з урядом США, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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"У мене є право укласти угоду, - сказав Трамп на заході разом з Еллісоном у Білому домі у вівторок. - Тому я думаю про те, щоб сказати комусь: купіть його і віддайте половину Сполученим Штатам Америки, половину, і ми надамо вам дозвіл, і у них буде чудовий партнер".

У той час як TikTok тимчасово відключився на вихідних, Трамп підписав указ 20 січня - свого першого дня на посаді - про продовження крайнього терміну продажу на 75 днів. Хоча незрозуміло, чи має Трамп повноваження продовжувати крайній термін, зрештою, це може не мати значення.

ByteDance Ltd. публічно відмовилася продавати TikTok, хоча потенційні покупці сподіваються, що рішення Верховного суду США на підтримку закону про національну безпеку, який зобов'язує компанію продати або закрити сервіс у США, а також тимчасове закриття можуть змусити її передумати.

"У вас є актив, який не має жодної вартості або має вартість у трильйон доларів, - сказав Трамп. - Усе залежить від того, чи Сполучені Штати дадуть дозвіл".

Міністерства закордонних справ та торгівлі Китаю не одразу відреагували на прохання прокоментувати, чи дозволить Пекін американському уряду володіти частиною TikTok. У понеділок Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що окремі компанії мають ухвалювати рішення про свої операції та придбання, і є надія, що "США зможуть прислухатися до раціональних голосів і забезпечити відкрите, чесне, справедливе та недискримінаційне середовище".

Хоча Пекін бачить можливість для переговорів про те, хто купує частку в додатку для обміну відео, він "малоймовірно" прийме угоду, яку рухає політика, за словами Чжу Фена, виконавчого декана Школи міжнародних досліджень Нанкінського університету. "Переслідування інтересів США має ґрунтуватися на правилах, а не на силі уряду США", - додав він.

Потенційні претенденти на покупку вже вишиковуються в чергу. Група американських інвесторів, зібрана технологічним підприємцем Джессі Тінслі, до якої входив MrBeast, творець контенту з найбільшою кількістю передплатників та найвищим доходом в інтернеті, оголосила про намір раніше у вівторок.

Мільярдер Френк Маккорт, колишній власник Los Angeles Dodgers, та інвестор Shark Tank Кевін О'Лірі зробили офіційну пропозицію про покупку TikTok на початку цього місяця. О'Лірі вже зустрічався з Трампом у Мар-а-Лаго, щоб обговорити пропозицію, і Маккорт ясно дав зрозуміти, що радий був би купити TikTok без бажаного алгоритму контенту сервісу, який, за словами ByteDance та уряду Китаю, не продається.

На відміну від Маска, який може зіткнутися з проблемами антимонопольного регулювання, оскільки він уже володіє X, соціальною платформою, раніше відомою як Twitter, група О'Лірі не має жодних ускладнень, які могли б уповільнити або перешкодити угоді. "Я думаю, ми могли б закрити її за 90 днів", - сказав зірка Shark Tank.

Amazon.com Inc. та Oracle, які вже ведуть бізнес з TikTok, також були представлені як можливі претенденти. Після запевнень Трампа в тому, що він не буде застосовувати закон, Oracle, зокрема, допоміг відновити програму TikTok у неділю після приблизно 14-годинного відключення в США, хоча йому могли загрожувати штрафи.

У вівторок Еллісон був у Білому домі, щоб оголосити про нове спільне підприємство в галузі штучного інтелекту разом із SoftBank Group Corp. та OpenAI.

Наприкінці свого виступу Трамп припустив, що може завантажити TikTok на свій телефон.

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