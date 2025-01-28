«Илон Маск создает угрозу для демократий» - Премьер-министр Франции
Киев • УНН
Франсуа Байру раскритиковал недавние высказывания Илона Маска относительно Франции и Европы. Премьер-министр заявил, что деньги не должны давать право управлять совестью.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру раскритиковал недавние нападки Илона Маска в адрес Франции и страны Европы. По мнению главы правительства, миллиардер представляет угрозу для демократий. Об этом информирует агенство Reuters со ссылкой на интервью политика, передает УНН.
Детали
Отмечается, что глава французского правительства отреагировал на резонансные заявления Маска, которые он сделал на прошлой неделе.
Илон Маск создает угрозу для демократий. Деньги не должны давать право управлять совестью
"Комментарии Байру о Маске прозвучали после того, как на прошлой неделе он предупредил, что Франция и Европа в целом должны противостоять Трампу и его политике, иначе они рискуют оказаться "подчиненными... раздавленными... маргинализированными", - пишет информагенство.
По мнению премьера, "реакция на события зависит исключительно от французского народа и Европы", ведь "без Европы мы ничего не можем сделать".
Напомним
Илон Маск публично раскритиковал масштабную инициативу Трампа по развитию искусственного интеллекта на $500 млрд. Штаб президента возмущен действиями Маска, который использует свое влияние для критики проекта Stargate.
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