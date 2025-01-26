Маск получил отказ на офис в Западном крыле Белого дома от Сьюзи Уайлз
Киев • УНН
Республиканка Сьюзи Уайлз отклонила запрос Илона Маска о размещении офиса в Западном крыле. Вместо этого команда Маска будет работать в здании Эйзенхауэра напротив Белого дома.
Опытная политическая фигура Республиканской партии Сьюзи Уайлз отказала Илону Маску в просьбе относительно офиса в Западном крыле Белого дома. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
Детали
Илон Маск, занимающий ключевую должность в правительстве, отказался от поддержки в Овальном кабинете, где ранее присутствовал на важных встречах.
Вместо того, чтобы расположиться рядом с президентом, Маск и его команда будут работать из здания Эйзенхауэра, расположенного через дорогу от Белого дома.
Политические эксперты отмечают, что Уайлз, которая продемонстрировала свою эффективность в организации кампаний Трампа в 2016 и 2020 годах, способна справиться со всеми вызовами, которые могут возникнуть в ее новой роли. Однако, из-за высокого уровня конкуренции и сложности управления, Уайлз может столкнуться с серьезными трудностями.
Напомним,
Ранее было проинформировано, что Илон Маск возглавит новый Департамент эффективности правительства (DOGE). Проект направлен на сокращение государственных расходов в администрации Трампа.
Маску собираются дать офис в комплексе Белого дома - NYT14.01.25, 09:03 • 23093 просмотра