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Маск получил отказ на офис в Западном крыле Белого дома от Сьюзи Уайлз

Маск получил отказ на офис в Западном крыле Белого дома от Сьюзи Уайлз

Киев  •  УНН

 • 5799 просмотра

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Республиканка Сьюзи Уайлз отклонила запрос Илона Маска о размещении офиса в Западном крыле. Вместо этого команда Маска будет работать в здании Эйзенхауэра напротив Белого дома.

Опытная политическая фигура Республиканской партии Сьюзи Уайлз отказала Илону Маску в просьбе относительно офиса в Западном крыле Белого дома. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

Илон Маск, занимающий ключевую должность в правительстве, отказался от поддержки в Овальном кабинете, где ранее присутствовал на важных встречах.

Вместо того, чтобы расположиться рядом с президентом, Маск и его команда будут работать из здания Эйзенхауэра, расположенного через дорогу от Белого дома.

Политические эксперты отмечают, что Уайлз, которая продемонстрировала свою эффективность в организации кампаний Трампа в 2016 и 2020 годах, способна справиться со всеми вызовами, которые могут возникнуть в ее новой роли. Однако, из-за высокого уровня конкуренции и сложности управления, Уайлз может столкнуться с серьезными трудностями.

Напомним,

Ранее было проинформировано, что Илон Маск возглавит новый Департамент эффективности правительства (DOGE). Проект направлен на сокращение государственных расходов в администрации Трампа.

Маску собираются дать офис в комплексе Белого дома - NYT14.01.25, 09:03 • 23093 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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