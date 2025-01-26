Маск отримав відмову на офіс у Західному крилі Білого дому від Сьюзі Вайлз

Досвідчена політична фігура Республіканської партії Сьюзі Вайлз відмовила Ілону Маску в проханні щодо офісу в Західному крилі Білого дому. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Ілон Маск, який займає ключову посаду в уряді, відмовився від підтримки в Овальному кабінеті, де раніше був присутній на важливих зустрічах.

Замість того, щоб розташуватися поруч з президентом, Маск та його команда будуть працювати з будівлі Ейзенхауера, розташованої через дорогу від Білого дому.

Політичні експерти зазначають, що Вайлз, яка продемонструвала свою ефективність в організації кампаній Трампа в 2016 та 2020 роках, здатна впоратися з усіма викликами, які можуть виникнути у її новій ролі. Однак, через високий рівень конкуренції та складність управління, Вайлз може зіткнутися з серйозними труднощами.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Ілон Маск очолить новий Департамент ефективності уряду (DOGE). Проект спрямований на скорочення державних витрат в адміністрації Трампа.

Маску збираються дати офіс у комплексі Білого дому - NYT