Трампа номінують на Нобелівську премію миру
Київ • УНН
Член Палати представників США Даррелл Ісса висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Республіканець не пояснив, за які саме заслуги екс-президент США заслуговує на цю нагороду.
Президента США Дональда Трампа виснули кандидатом на здобуття Нобелівської премії миру. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку у соцмережі Х (Twitter) члена Палати представників США, республіканця Даррелла Ісса.
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Ініціатором висунення став член Палати представників США, республіканець Даррелл Ісса.
Сьогодні я висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує на неї більше
Щоправда, Даррелл Ісса не уточнив, за які досягнення Президент США гідний отримати одну з найпрестижніших міжнародних премій.
Ілон Маск став кандидатом на Нобелівську премію миру: що відомо про номінацію29.01.25, 22:51 • 76884 перегляди