Трампа номінують на Нобелівську премію миру

Президента США Дональда Трампа виснули кандидатом на здобуття Нобелівської премії миру. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку у соцмережі Х (Twitter) члена Палати представників США, республіканця Даррелла Ісса.

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Ініціатором висунення став член Палати представників США, республіканець Даррелл Ісса.

Сьогодні я висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує на неї більше - написав республіканець.

Щоправда, Даррелл Ісса не уточнив, за які досягнення Президент США гідний отримати одну з найпрестижніших міжнародних премій.

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