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Трампа номінують на Нобелівську премію миру

Київ • УНН

 • 71353 перегляди

Член Палати представників США Даррелл Ісса висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Республіканець не пояснив, за які саме заслуги екс-президент США заслуговує на цю нагороду.

Трампа номінують на Нобелівську премію миру

Президента США Дональда Трампа виснули кандидатом на здобуття Нобелівської премії миру. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку у соцмережі Х (Twitter) члена Палати представників США, республіканця  Даррелла Ісса.

Деталі

Ініціатором висунення став член Палати представників США, республіканець Даррелл Ісса.

Сьогодні я висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує на неї більше

- написав республіканець.

Щоправда, Даррелл Ісса не уточнив, за які досягнення Президент США гідний отримати одну з найпрестижніших міжнародних премій.

Ілон Маск став кандидатом на Нобелівську премію миру: що відомо про номінацію29.01.25, 22:51 • 76884 перегляди

Віта Зеленецька

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