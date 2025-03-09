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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Названо лауреатів Шевченківської премії 2025: хто отримає пів мільйона гривень

Київ • УНН

 • 26159 перегляди

Президент затвердив 8 лауреатів Національної премії імені Шевченка 2025 року. Переможці отримають по 484 тисячі гривень за досягнення у мистецтві та культурі.

Названо лауреатів Шевченківської премії 2025: хто отримає пів мільйона гривень

У неділю, 9 березня, Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив перелік лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Відповідний указ №155/2025 опубліковано на офіційному інтернет-представництві президента, передає УНН.

Деталі

Лауреати Шевченківської премії 2025:

  • режисер-постановник Василь Вовкун - за оперу "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театралізовану кантату "Псальми війни!" Львівської Національної опери;
    • поет Юрій Іздрик - за книгу поезій "Колекція";
      • художниця Жання Кадирова - за персональну виставку "Траєкторія польотів";
        • журналіст, сержант ЗСУ Павло Казарін - за проєкт "Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні "Українська правда";
          • майстрам петриківського розпису Валентина Карпець Єрмолаєва, Андрій та Марія Пікуші, Наталія Рибак - за мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності";
            • скрипалька Богдана Півненко - за концертні програми 2019-2024 років;
              • режисер Олександр Санін, оператор Сергій Михальчук, композиторка Алла Загайкевич - за повнометражний ігровий фільм "Довбуш";
                • композитор Олександр Шимко - за сакральну містерію "Вирій" для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

                  Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка у цьому році становитиме 484 тис. 480 гривень, що на 55 тис. 480 гривень більше, ніж у 2024 році.

                  Трампа номінують на Нобелівську премію миру04.03.25, 01:18 • 71353 перегляди

                  Павло Башинський

                  Павло Башинський

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