Названо лауреатів Шевченківської премії 2025: хто отримає пів мільйона гривень

У неділю, 9 березня, Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив перелік лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Відповідний указ №155/2025 опубліковано на офіційному інтернет-представництві президента, передає УНН.

Деталі

Лауреати Шевченківської премії 2025:

режисер-постановник Василь Вовкун - за оперу "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театралізовану кантату "Псальми війни!" Львівської Національної опери;

поет Юрій Іздрик - за книгу поезій "Колекція";

художниця Жання Кадирова - за персональну виставку "Траєкторія польотів";

журналіст, сержант ЗСУ Павло Казарін - за проєкт "Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні "Українська правда";

майстрам петриківського розпису Валентина Карпець Єрмолаєва, Андрій та Марія Пікуші, Наталія Рибак - за мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності";

скрипалька Богдана Півненко - за концертні програми 2019-2024 років;

режисер Олександр Санін, оператор Сергій Михальчук, композиторка Алла Загайкевич - за повнометражний ігровий фільм "Довбуш";

композитор Олександр Шимко - за сакральну містерію "Вирій" для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка у цьому році становитиме 484 тис. 480 гривень, що на 55 тис. 480 гривень більше, ніж у 2024 році.

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