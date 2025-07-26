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З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
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З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
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З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Президент України Володимир Зеленський розширив перелік номінацій Національної премії України імені Тараса Шевченка з 7 до 13. Зміни внесені указом №553/2025 з нагоди 65-річчя заснування премії.

З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 65-річчя від заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка розширив перелік номінацій. Відтепер премій буде не 7, а 13, передає УНН.

Деталі

Глава держави вніс зміни до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, підписавши указ №553/2025.

Відповідо до документі, відтепер щорічно буде присуджуватись до тринадцяти Національних премій за такими номінаціями:

  • проза;
    • поезія;
      • літературознавство і мистецтвознавство;
        • публіцистика і журналістика;
          • музичне мистецтво;
            • концертно-виконавське мистецтво;
              • театральне мистецтво;
                • кіномистецтво;
                  • візуальні мистецтва;
                    • фотомистецтво;
                      • декоративно-прикладне мистецтво;
                        • дизайн (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);
                          • творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

                            Національна премія присуджується творцям (авторам, виконавцям) нових оригінальних творів, опублікованих (випущених у світ) протягом останніх п'яти років (але не пізніше як за пів року до їх висунення на здобуття Національної премії), а на здобуття Національної премії в номінації творче кураторство культурно-мистецьких проєктів висувається безпосередній автор культурно-мистецького проєкту (твору), який був реалізований як змістовне і цілісне культурне явище протягом останніх п'яти років (але не пізніше як за пів року до його висунення на здобуття Національної премії), за умови, що цей проєкт є результатом творчої праці автора. На здобуття Національної премії не можуть бути висунуті монографічні наукові дослідження, підручники, посібники, альбоми-каталоги. Види дизайну в номінації дизайн, з яких буде проводитися конкурс у поточному році, щорічно визначаються Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка

                             - зазначено в указі.

                            Названо лауреатів Шевченківської премії 2025: хто отримає пів мільйона гривень09.03.25, 13:14 • 26229 переглядiв

                            Антоніна Туманова

                            Антоніна Туманова

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                            Gas TTF
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