З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 65-річчя від заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка розширив перелік номінацій. Відтепер премій буде не 7, а 13, передає УНН.

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Глава держави вніс зміни до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, підписавши указ №553/2025.

Відповідо до документі, відтепер щорічно буде присуджуватись до тринадцяти Національних премій за такими номінаціями:

Національна премія присуджується творцям (авторам, виконавцям) нових оригінальних творів, опублікованих (випущених у світ) протягом останніх п'яти років (але не пізніше як за пів року до їх висунення на здобуття Національної премії), а на здобуття Національної премії в номінації творче кураторство культурно-мистецьких проєктів висувається безпосередній автор культурно-мистецького проєкту (твору), який був реалізований як змістовне і цілісне культурне явище протягом останніх п'яти років (але не пізніше як за пів року до його висунення на здобуття Національної премії), за умови, що цей проєкт є результатом творчої праці автора. На здобуття Національної премії не можуть бути висунуті монографічні наукові дослідження, підручники, посібники, альбоми-каталоги. Види дизайну в номінації дизайн, з яких буде проводитися конкурс у поточному році, щорічно визначаються Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка