З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський розширив перелік номінацій Національної премії України імені Тараса Шевченка з 7 до 13. Зміни внесені указом №553/2025 з нагоди 65-річчя заснування премії.
Президент України Володимир Зеленський з нагоди 65-річчя від заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка розширив перелік номінацій. Відтепер премій буде не 7, а 13, передає УНН.
Деталі
Глава держави вніс зміни до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, підписавши указ №553/2025.
Відповідо до документі, відтепер щорічно буде присуджуватись до тринадцяти Національних премій за такими номінаціями:
- проза;
- поезія;
- літературознавство і мистецтвознавство;
- публіцистика і журналістика;
- музичне мистецтво;
- концертно-виконавське мистецтво;
- театральне мистецтво;
- кіномистецтво;
- візуальні мистецтва;
- фотомистецтво;
- декоративно-прикладне мистецтво;
- дизайн (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);
- творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.
Національна премія присуджується творцям (авторам, виконавцям) нових оригінальних творів, опублікованих (випущених у світ) протягом останніх п'яти років (але не пізніше як за пів року до їх висунення на здобуття Національної премії), а на здобуття Національної премії в номінації творче кураторство культурно-мистецьких проєктів висувається безпосередній автор культурно-мистецького проєкту (твору), який був реалізований як змістовне і цілісне культурне явище протягом останніх п'яти років (але не пізніше як за пів року до його висунення на здобуття Національної премії), за умови, що цей проєкт є результатом творчої праці автора. На здобуття Національної премії не можуть бути висунуті монографічні наукові дослідження, підручники, посібники, альбоми-каталоги. Види дизайну в номінації дизайн, з яких буде проводитися конкурс у поточному році, щорічно визначаються Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка
Названо лауреатів Шевченківської премії 2025: хто отримає пів мільйона гривень09.03.25, 13:14 • 26229 переглядiв