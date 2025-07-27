Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
Киев • УНН
Дональд Трамп выражает раздражение из-за отсутствия прогресса со стороны путина в прекращении войны в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп не готов ждать бесконечных переговоров.
Президент США Дональд Трамп устал ждать от российского диктатора владимира путина шагов по прекращению войны в Украине. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает УНН.
Детали
По словам Рубио, Трамп становится все более раздраженным, у него лопается терпение, поскольку разговоры с путиным не приводят к прекращению российско-украинской войны.
Пришло время действовать, и, думаю, президент ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов ждать, пока российская сторона предпримет какие-то шаги для завершения этой войны. Он не попадется в ловушку бесконечных переговоров о переговорах
Напомним
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности трехсторонней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным. По его словам, "это обязательно произойдет, но должно было произойти три месяца назад".