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Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
06:57 • 1770 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
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Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио

Киев • УНН

 • 1768 просмотра

Дональд Трамп выражает раздражение из-за отсутствия прогресса со стороны путина в прекращении войны в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп не готов ждать бесконечных переговоров.

Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио

Президент США Дональд Трамп устал ждать от российского диктатора владимира путина шагов по прекращению войны в Украине. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает УНН.

Детали

По словам Рубио, Трамп становится все более раздраженным, у него лопается терпение, поскольку разговоры с путиным не приводят к прекращению российско-украинской войны.

Пришло время действовать, и, думаю, президент ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов ждать, пока российская сторона предпримет какие-то шаги для завершения этой войны. Он не попадется в ловушку бесконечных переговоров о переговорах

– заявил Государственный секретарь США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности трехсторонней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным. По его словам, "это обязательно произойдет, но должно было произойти три месяца назад".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
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Фокс Ньюс
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