Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио

Президент США Дональд Трамп устал ждать от российского диктатора владимира путина шагов по прекращению войны в Украине. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает УНН.

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По словам Рубио, Трамп становится все более раздраженным, у него лопается терпение, поскольку разговоры с путиным не приводят к прекращению российско-украинской войны.

Пришло время действовать, и, думаю, президент ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов ждать, пока российская сторона предпримет какие-то шаги для завершения этой войны. Он не попадется в ловушку бесконечных переговоров о переговорах – заявил Государственный секретарь США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности трехсторонней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным. По его словам, "это обязательно произойдет, но должно было произойти три месяца назад".