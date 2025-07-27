Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
Київ • УНН
Дональд Трамп висловлює роздратування через відсутність прогресу з боку Путіна у припиненні війни в Україні. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп не готовий чекати нескінченних переговорів.
Президент США Дональд Трамп втомився чекати від російського диктатора володимира путіна кроків щодо закінчення війни в Україні. Про це в інтерв’ю Fox News заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, передає УНН.
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За словами Рубіо, Трамп стає все більш роздратованим, в нього уривається терпець, оскільки розмови з путіним не призводять до припинення російсько-української війни.
Настав час діяти, і, думаю, президент ясно дав це зрозуміти. Він втрачає терпіння і дедалі менше готовий чекати, поки російська сторона зробить якісь кроки для завершення цієї війни. Він не попадеться в пастку нескінченних переговорів про переговори
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп не виключає можливості тристоронньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним. За його словами, "це обов'язково станеться, але мало б статися три місяці тому".