Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо

Президент США Дональд Трамп втомився чекати від російського диктатора володимира путіна кроків щодо закінчення війни в Україні. Про це в інтерв’ю Fox News заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, передає УНН.

За словами Рубіо, Трамп стає все більш роздратованим, в нього уривається терпець, оскільки розмови з путіним не призводять до припинення російсько-української війни.

Настав час діяти, і, думаю, президент ясно дав це зрозуміти. Він втрачає терпіння і дедалі менше готовий чекати, поки російська сторона зробить якісь кроки для завершення цієї війни. Він не попадеться в пастку нескінченних переговорів про переговори