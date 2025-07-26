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Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Украинская диджей Miss Monique выступила на главной сцене Tomorrowland, завершив свой сет развертыванием украинского флага. Это событие подчеркивает присутствие Украины на крупнейших мировых сценах.

Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг

На главной сцене Tomorrowland - одного из самых известных фестивалей электронной музыки в мире - выступила украинская диджейка Miss Monique и сорвала овации тысяч зрителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на United24.

Детали

"Украинская диджейка Miss Monique выступила на главной сцене Tomorrowland - одного из самых известных фестивалей электронной музыки в мире", - говорится в сообщении.

Под овации тысяч зрителей она завершила свой сет, развернув украинский флаг.

"Украина звучит и светится даже на крупнейших мировых сценах", - отметили в United24.

Справка

Олеся Аркуша, более известная под сценическим именем Miss Monique, - украинская ди-джейка. Она стала известной в мире электронной музыки благодаря созданию YouTube-каналов под названием "Mind Games" и "MiMo Weekly", а также благодаря релизам на таких лейблах, как Black Hole Recordings или Bonzai Progressive.

United24 - это глобальная инициатива в поддержку Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российского вторжения в Украину.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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