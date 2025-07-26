Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг

На главной сцене Tomorrowland - одного из самых известных фестивалей электронной музыки в мире - выступила украинская диджейка Miss Monique и сорвала овации тысяч зрителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на United24.

Детали

"Украинская диджейка Miss Monique выступила на главной сцене Tomorrowland - одного из самых известных фестивалей электронной музыки в мире", - говорится в сообщении.

Под овации тысяч зрителей она завершила свой сет, развернув украинский флаг.

"Украина звучит и светится даже на крупнейших мировых сценах", - отметили в United24.

Справка

Олеся Аркуша, более известная под сценическим именем Miss Monique, - украинская ди-джейка. Она стала известной в мире электронной музыки благодаря созданию YouTube-каналов под названием "Mind Games" и "MiMo Weekly", а также благодаря релизам на таких лейблах, как Black Hole Recordings или Bonzai Progressive.

United24 - это глобальная инициатива в поддержку Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российского вторжения в Украину.

Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"