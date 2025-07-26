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Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Українська діджейка Miss Monique виступила на головній сцені Tomorrowland, завершивши свій сет розгортанням українського прапора. Ця подія підкреслює присутність України на найбільших світових сценах.

Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор

На головній сцені Tomorrowland - одного з найвідоміших фестивалів електронної музики у світі - виступила українська диджейка Miss Monique й зірвала овації тисяч глядачів. Про це УНН повідомляє є з посиланням на United24.

Деталі

"Українська диджейка Miss Monique виступила на головній сцені Tomorrowland - одного з найвідоміших фестивалів електронної музики у світі", - ідеться в повідомленні.

Під овації тисяч глядачів вона завершила свій сет, розгорнувши український прапор.

"Україна звучить і світиться навіть на найбільших світових сценах", - наголосили в United24.

Довідка

Олеся Аркуша, більш відома за сценічним ім'ям Miss Monique, - українська ді-джейка. Вона стала відомою в світі електронної музики завдяки створенню YouTube-каналів під назвою "Mind Games" і "MiMo Weekly", а також завдяки релізам на таких лейблах, як Black Hole Recordings або Bonzai Progressive.

United24 - це глобальна ініціатива на підтримку України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російського вторгнення в Україну.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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