Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор
Київ • УНН
Українська діджейка Miss Monique виступила на головній сцені Tomorrowland, завершивши свій сет розгортанням українського прапора. Ця подія підкреслює присутність України на найбільших світових сценах.
На головній сцені Tomorrowland - одного з найвідоміших фестивалів електронної музики у світі - виступила українська диджейка Miss Monique й зірвала овації тисяч глядачів. Про це УНН повідомляє є з посиланням на United24.
Деталі
"Українська диджейка Miss Monique виступила на головній сцені Tomorrowland - одного з найвідоміших фестивалів електронної музики у світі", - ідеться в повідомленні.
Під овації тисяч глядачів вона завершила свій сет, розгорнувши український прапор.
"Україна звучить і світиться навіть на найбільших світових сценах", - наголосили в United24.
Довідка
Олеся Аркуша, більш відома за сценічним ім'ям Miss Monique, - українська ді-джейка. Вона стала відомою в світі електронної музики завдяки створенню YouTube-каналів під назвою "Mind Games" і "MiMo Weekly", а також завдяки релізам на таких лейблах, як Black Hole Recordings або Bonzai Progressive.
United24 - це глобальна ініціатива на підтримку України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російського вторгнення в Україну.
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