Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"

Проєкт "Мед мінних полів" від Saatchi&Saatchi Ukraine отримав перше в історії України "золото" на одному з найпрестижніших фестивалів креативності "Каннські леви" (Cannes Lions), повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Facebook, пише УНН.

Перше в історії України "золото" на Cannes Lions 2025. Проєкт "Мед мінних полів", створений Saatchi&Saatchi Ukraine вперше приніс Україні золоту нагороду "Каннських левів", одного з найбільш престижних міжнародних фестивалів креативності - написав Сибіга.

Зі слів міністра, "Мед мінних полів" має на меті привертати увагу до проблеми замінування в Україні й залучати додаткову допомогу міжнародних партнерів для розмінування.

Проєкт "Мед мінних полів", зазначив Сибіга, став можливим завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України на всіх етапах його реалізації, і є одним із тих прикладів, коли креативна сила стає рушієм важливої соціальної місії. "Ця золота Каннська нагорода, найвища у міжнародній індустрії та перша для України, – вагоме визнання креативності українців", - наголосив міністр.

Документальний фільм про українських добровольців здобув нагороду BAFTA TV Awards