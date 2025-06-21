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Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"

Київ • УНН

 • 2016 перегляди

Проєкт "Мед мінних полів" від Saatchi&Saatchi Ukraine отримав "золото" на фестивалі "Каннські леви" 2025. Ця нагорода стала першою в історії України на цьому престижному міжнародному фестивалі креативності.

Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"

Проєкт "Мед мінних полів" від Saatchi&Saatchi Ukraine отримав перше в історії України "золото" на одному з найпрестижніших фестивалів креативності "Каннські леви" (Cannes Lions), повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Facebook, пише УНН.

Перше в історії України "золото" на Cannes Lions 2025. Проєкт "Мед мінних полів", створений Saatchi&Saatchi Ukraine вперше приніс Україні золоту нагороду "Каннських левів", одного з найбільш престижних міжнародних фестивалів креативності

- написав Сибіга.

Зі слів міністра, "Мед мінних полів" має на меті привертати увагу до проблеми замінування в Україні й залучати додаткову допомогу міжнародних партнерів для розмінування.

Проєкт "Мед мінних полів", зазначив Сибіга, став можливим завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України на всіх етапах його реалізації, і є одним із тих прикладів, коли креативна сила стає рушієм важливої соціальної місії. "Ця золота Каннська нагорода, найвища у міжнародній індустрії та перша для України, – вагоме визнання креативності українців", - наголосив міністр.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоУНН Lite
Сибіга Андрій Іванович
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