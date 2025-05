Документальний фільм про українських добровольців здобув нагороду BAFTA TV Awards

Фільм Джеймі Робертса на замовлення телеканалу BBC Two розповідає історію бійців 210 Окремого спеціального батальйону "BERLINGO", які у листопаді 2023 року виконували важливе завдання.

Документальний фільм "Україна: Ворог у лісі" (Ukraine: Enemy in the Woods) нагороджений британською премією BAFTA TV Awards 2025. Картина відзначена у категорії "Найкращий односерійний документальний фільм".

У фільмі ідеться про тривалу місію, яку виконував 210 окремий спецбатальйон "BERLINGO", що складається з добровольців в листопаді 2023 року.

Близько сотні солдатів захищали територію, на якій розташована залізнична колія, що йде через ліс на північний захід від Куп’янська.

Якби російські військові захопили її, вони змогли просунутися до Харкова.

Це надзвичайний портрет життів, скомпрометованих лихом кривавої війни, знятий українськими солдатами - повідомляє опис документальної стрічки.

