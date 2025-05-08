Воював у "Азові" і був засуджений терористами "ДНР": у боях під Ізюмом загинув британський доброволець Кріс Гарретт
Київ • УНН
40-річний Кріс Гарретт з Великої Британії загинув на Харківщині. Він займався розмінуванням у складі підрозділу "Азов", за що був засуджений окупантами до 14 років.
На війні в Україні загинув доброволець з Великої Британії Кріс Гарретт, який займався розмінуванням: йому було 40 років. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.
Деталі
За даними видання, Гарретт загинув біля міста Ізюм Харківської області. До війни він займався доглядом за деревами, а після повномасштабного вторгнення вирушив в Україну щоб допомагати знешкоджувати міни і боєприпаси, які не розірвались.
Британець воював проти російських окупантів у складі підрозділу "Азов". За це так званий "суд ДНР" засудив його до 14 років позбавлення волі за фейковими звинуваченнями у "тероризмі".
Сам Гаррет називав це "жалюгідною спробою очорнити його тими, хто вбивав, ґвалтував і катував тисячі цивільних осіб в Україні".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив званням Героя України активісту та військовому Павлу Петриченку. Боєць мобілізувався до ЗСУ у квітні 2022 року, а загинув 15 квітня 2024 року.