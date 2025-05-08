Воевал в "Азове" и был осужден террористами "ДНР": в боях под Изюмом погиб британский доброволец Крис Гарретт
Киев • УНН
40-летний Крис Гарретт из Великобритании погиб в Харьковской области. Он занимался разминированием в составе подразделения "Азов", за что был приговорен оккупантами к 14 годам.
На войне в Украине погиб доброволец из Великобритании Крис Гарретт, который занимался разминированием: ему было 40 лет. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.
Детали
По данным издания, Гарретт погиб возле города Изюм Харьковской области. До войны он занимался уходом за деревьями, а после полномасштабного вторжения отправился в Украину, чтобы помогать обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы.
Британец воевал против российских оккупантов в составе подразделения "Азов". За это так называемый "суд ДНР" приговорил его к 14 годам лишения свободы по фейковым обвинениям в "терроризме".
Сам Гаррет называл это "жалкой попыткой очернить его теми, кто убивал, насиловал и пытал тысячи гражданских лиц в Украине".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил званием Героя Украины активиста и военного Павла Петриченко. Боец мобилизовался в ВСУ в апреле 2022 года, а погиб 15 апреля 2024 года.