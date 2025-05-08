Президент присвоїв посмертне звання Героя України активісту та військовому Павлу Петриченку

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України активісту та військовому Павлу Петриченку з відзнакою орденом "Золота Зірка". Про це повідомляє УНН із посиланням на указ Президента України.

Павло Петриченко мобілізувався до ЗСУ у квітні 2022 року. До війни сержант був проєктним менеджером, учасником громадських ініціатив та організатором акцій проти свавілля правоохоронців.

Саме він надав розголосу лудоманії в ЗСУ. Петиція за його авторством про обмеження роботи онлайн-казино 29 березня 2024 року набрала понад 25 тисяч голосів, що дозволило їй потрапити на розгляд до Президента. Відповідь на петицію була опублікована вже після смерті Петриченка.

На превеликий жаль, 15 квітня 2024 року молодший сержант П.Петриченко загинув, захищаючи незалежність і територіальну цілісність нашої держави у боротьбі з російським агресором. Хочу зазначити, що Павло Вікторович як справжній патріот своєї держави порушеним у петиції питанням звернув увагу на необхідність вирішення надважливої для суспільства проблеми. За результатами наради відповідними органами напрацьовано низку заходів, спрямованих на врегулювання окремих порушених у петиції проблемних питань, що знайшло відображення у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", уведеному в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024