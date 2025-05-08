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Президент присвоїв посмертне звання Героя України активісту та військовому Павлу Петриченку

Київ • УНН

 • 3530 перегляди

Президент посмертно нагородив орденом "Золота Зірка" Павла Петриченка, який загинув 15 квітня. Військовий відомий тим, що ініціював петицію про обмеження онлайн-казино для військових.

Президент присвоїв посмертне звання Героя України активісту та військовому Павлу Петриченку

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України активісту та військовому Павлу Петриченку з відзнакою орденом "Золота Зірка". Про це повідомляє УНН із посиланням на указ Президента України.

 Деталі

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Петриченку Павлу Вікторовичу – молодшому сержанту (посмертно) 

- йдеться в указі.

Додамо

Павло Петриченко мобілізувався до ЗСУ у квітні 2022 року. До війни сержант був проєктним менеджером, учасником громадських ініціатив та організатором акцій проти свавілля правоохоронців.

Саме він надав розголосу лудоманії в ЗСУ. Петиція за його авторством про обмеження роботи онлайн-казино 29 березня 2024 року набрала понад 25 тисяч голосів, що дозволило їй потрапити на розгляд до Президента. Відповідь на петицію була опублікована вже після смерті Петриченка.

На превеликий жаль, 15 квітня 2024 року молодший сержант П.Петриченко загинув, захищаючи незалежність і територіальну цілісність нашої держави у боротьбі з російським агресором. Хочу зазначити, що Павло Вікторович як справжній патріот своєї держави порушеним у петиції питанням звернув увагу на необхідність вирішення надважливої для суспільства проблеми. За результатами наради відповідними органами напрацьовано низку заходів, спрямованих на врегулювання окремих порушених у петиції проблемних питань, що знайшло відображення у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", уведеному в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024

- зазначено на сайті Офісу Президента.

Боєць 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка загинув 15 квітні у війні з росією.

Альона Уткіна

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