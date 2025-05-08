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ООН: апрель стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года
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Президент присвоил посмертное звание Героя Украины активисту и военному Павлу Петриченко

Киев • УНН

 • 2732 просмотра

Президент посмертно наградил орденом "Золотая Звезда" Павла Петриченко, погибшего 15 апреля. Военный известен тем, что инициировал петицию об ограничении онлайн-казино для военных.

Президент присвоил посмертное звание Героя Украины активисту и военному Павлу Петриченко

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины активисту и военному Павлу Петриченко с отличием орденом "Золотая Звезда". Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Президента Украины.

 Детали

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Петриченко Павлу Викторовичу – младшему сержанту (посмертно) 

- говорится в указе.

Добавим

Павел Петриченко мобилизовался в ВСУ в апреле 2022 года. До войны сержант был проектным менеджером, участником общественных инициатив и организатором акций против произвола правоохранителей.

Именно он придал огласку лудомании в ВСУ. Петиция за его авторством об ограничении работы онлайн-казино 29 марта 2024 года набрала более 25 тысяч голосов, что позволило ей попасть на рассмотрение к Президенту. Ответ на петицию был опубликован уже после смерти Петриченко.

К большому сожалению, 15 апреля 2024 года младший сержант П.Петриченко погиб, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства в борьбе с российским агрессором. Хочу отметить, что Павел Викторович как настоящий патриот своего государства затронутым в петиции вопросом обратил внимание на необходимость решения сверхважной для общества проблемы. По результатам совещания соответствующими органами наработан ряд мер, направленных на урегулирование отдельных затронутых в петиции проблемных вопросов, что нашло отражение в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", введенном в действие Указом Президента Украины от 20 апреля 2024 года № 234/2024

- отмечено на сайте Офиса Президента.

Боец 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка погиб 15 апреля в войне с россией.

Алена Уткина

Алена Уткина

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