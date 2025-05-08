Президент присвоил посмертное звание Героя Украины активисту и военному Павлу Петриченко

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины активисту и военному Павлу Петриченко с отличием орденом "Золотая Звезда". Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Президента Украины.

Павел Петриченко мобилизовался в ВСУ в апреле 2022 года. До войны сержант был проектным менеджером, участником общественных инициатив и организатором акций против произвола правоохранителей.

Именно он придал огласку лудомании в ВСУ. Петиция за его авторством об ограничении работы онлайн-казино 29 марта 2024 года набрала более 25 тысяч голосов, что позволило ей попасть на рассмотрение к Президенту. Ответ на петицию был опубликован уже после смерти Петриченко.

К большому сожалению, 15 апреля 2024 года младший сержант П.Петриченко погиб, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства в борьбе с российским агрессором. Хочу отметить, что Павел Викторович как настоящий патриот своего государства затронутым в петиции вопросом обратил внимание на необходимость решения сверхважной для общества проблемы. По результатам совещания соответствующими органами наработан ряд мер, направленных на урегулирование отдельных затронутых в петиции проблемных вопросов, что нашло отражение в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", введенном в действие Указом Президента Украины от 20 апреля 2024 года № 234/2024