Пулітцерівською премією нагороджені художниця Енн Телнес за цензуровану карикатуру, а також статті про Трампа і трагедії через заборону абортів
Київ • УНН
The New York Times та New Yorker отримали 7 Пулітцерівських премій за журналістику. Відзначено репортажі про замах на Трампа, конфлікт у Судані та висвітлення проблем свободи слова.
Газета "The New York Times" та New Yorker отримали разом 7 Пулітцерівських премій, а Марджорі Міллер, яка входить до правління Пулітцера, представивши лауреатів 2025 року, звернула увагу на проблеми з демократією.
Передає УНН із посиланням на АР та сайт Pulitzer Prize.
Деталі
Видання The New York Times отримала чотири Пулітцерівські премії, а New Yorker – три у понеділок за журналістику 2024 року. Теми, що були висвітлені у матеріалах газет торкалася таких тем, як армія США, замах на президента Дональда Трампа минулого літа, а також криза фентанілу і хвиля опіоїдних смертей у США.
Також міжнародні теми:
У категорії "Найкращий міжнародний репортаж" комітет відзначив роботу газети "The New York Times" та її репортера Деклана Волша за висвітлення кривавого конфлікту в Судані, зокрема незаконної торгівлі золотом та регіональних оборудок, що лежать в основі місцевих зіткнень.
Пулітцерівський комітет нагородив палестинського поета Мосаба Абу Тоху, родом з Гази, у категорії "коментарі" за його роботу, опубліковану в журналі New Yorker про "фізичну та емоційну різанину в Газі".
Але не лише це.
Свобода преси та свобода слова, Перша поправка до Конституції, яка їх гарантує, а отже, і сама демократія. З усім цим у США теперішнього часу є проблеми. З відповідним попередженням виступила адміністратор Пулітцерівської премії Марджорі Міллер, яка вчора в Колумбійському університеті представила лауреатів 2025 року.
Вона також наголосила на проблемі війн у світі, зазначивши про звільнення та фінансові труднощі, які загрожують сьогоденню та майбутньому, зокрема і журналістам.
Пулітцерівська премія, найпрестижніша нагорода в американській журналістиці, відзначила також роботу редакції Washington Post. Ідеться про "термінове" висвітлення замаху на Дональда Трампа 13 липня під час мітингу в Пенсильванії.
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Пулітцерівська премія вшанувала американську карикатуристку Енн Телнес. Журі похвалило її "безстрашність, яка призвела до її звільнення з новинної організації". Телнес звільнилася з WP у січні після того, як новинне видання відмовилося опублікувати її редакційну карикатуру, що висміює керівників технічних служб, включаючи власника "Washington Post" Джеффа Безоса, у контексті залицянок до Трампа.
Також представники редакції The Wall Street Journal перемогли у номінації "Національний репортаж".
"Pro Publica" перемогла в номінації "Громадська служба", зокрема за те, що висвітлили тему трагедії жінок, які померли через заборону абортів.
Довідка
Пулітцерівські премії були засновані в 1917 році для визнання видатних досягнень у друкованій та онлайн-журналістиці, літературі та музичній композиції у Сполучених Штатах. Ці нагороди вручаються Колумбійським університетом у Нью-Йорку.
Повний список лауреатів доступний за посиланням.
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