У Грузії за рік зафіксували понад 300 випадків порушення прав журналістів

Від травня 2024 року до 2 травня 2025 року в Грузії було зафіксовано 342 випадки порушення прав представників засобів інформації. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дослідницьку організацію "Центр медіа, інформації та соціальних досліджень" (CMIS), пише УНН.

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Серед таких випадків – поміщення під варту засновниці видання "Батумелебі" Мзіі Амаглобелі. CMIS у своїх звітах, опублікованих до 3 травня – Всесвітнього дню свободи преси, пише, що в результаті проведеного моніторингу були виявлені такі інциденти: фізична розправа, незаконне затримання, заборона на зйомку, відмова у вході до будівлі державної установи, штрафи, словесне та фізичне насильство.

67 випадків порушення прав журналістів зафіксовані в день жовтневих парламентських виборів, 169 інцидентів – із 28 листопада, під час проєвропейських протестів.

Крім того, за даними CMIS, за останній рік з різних підстав було незаконно затримано 13 представників ЗМІ, яка досі перебуває під вартою.

Нагадаємо

Грузія опустилася на 11 позицій у рейтингу свободи преси через вороже середовище для ЗМІ та напади на журналістів. Україна посіла 62 місце, а росія – 171, опустившись на 9 рядків.

Amnesty International констатує погіршення ситуації з правами людини у Грузії