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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 14300 перегляди

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У Грузії за рік зафіксували понад 300 випадків порушення прав журналістів

Київ • УНН

 • 920 перегляди

З травня 2024 по травень 2025 року в Грузії зафіксували 342 випадки порушення прав журналістів, включно з арештом засновниці "Батумелебі". Грузія опустилася в Індексі свободи ЗМІ.

У Грузії за рік зафіксували понад 300 випадків порушення прав журналістів

Від травня 2024 року до 2 травня 2025 року в Грузії було зафіксовано 342 випадки порушення прав представників засобів інформації. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дослідницьку організацію "Центр медіа, інформації та соціальних досліджень" (CMIS), пише УНН.

Деталі

Серед таких випадків – поміщення під варту засновниці видання "Батумелебі" Мзіі Амаглобелі. CMIS у своїх звітах, опублікованих до 3 травня – Всесвітнього дню свободи преси, пише, що в результаті проведеного моніторингу були виявлені такі інциденти: фізична розправа, незаконне затримання, заборона на зйомку, відмова у вході до будівлі державної установи, штрафи, словесне та фізичне насильство.

67 випадків порушення прав журналістів зафіксовані в день жовтневих парламентських виборів, 169 інцидентів – із 28 листопада, під час проєвропейських протестів.

Крім того, за даними CMIS, за останній рік з різних підстав було незаконно затримано 13 представників ЗМІ, яка досі перебуває під вартою.

Нагадаємо

Грузія опустилася на 11 позицій у рейтингу свободи преси через вороже середовище для ЗМІ та напади на журналістів. Україна посіла 62 місце, а росія – 171, опустившись на 9 рядків.

Amnesty International констатує погіршення ситуації з правами людини у Грузії29.04.25, 21:34 • 4437 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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