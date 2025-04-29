Amnesty International констатує погіршення ситуації з правами людини у Грузії

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у своїй щорічній доповіді заявила про значне погіршення ситуації з правами людини у Грузії у 2024 році. За даними організації, у країні посилився тиск на громадянське суспільство, було зафіксовано випадки насильства щодо протестувальників та представників ЗМІ, а також ухвалено низку законів, що обмежують свободу слова та зборів, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Правляча партія продовжувала узурпувати владу та придушувати інакодумство. Нові поправки до законодавства розширили повноваження держави та поліції, водночас невиправдано обмеживши мирні протести та підірвавши громадянське суспільство - йдеться у доповіді.

Фоном для цього стали антиурядові протести, які досягли свого апогею, коли після парламентських виборів, "Грузинська мрія" оголосила про призупинення переговорів щодо вступу країни до ЄС.

Amnesty International відзначила застосування поліцією надмірної сили при розгоні протестувальників, арешти та переслідування учасників акцій та журналістів, а також повідомлення про жорстоке поводження із затриманими. За даними доповіді, у ряді випадків затриманих відвозили у невідомі місця, обмежували їхній доступ до адвокатів та відмовляли у медичній допомозі.

Крім того, організація висловила стурбованість новими нормами, які, як стверджується, дозволяють владі звільняти держслужбовців з політичних мотивів, посилюють контроль за НУО та вводять обмеження щодо участі неповнолітніх у мітингах.

Окремий розділ доповіді стосується становища в окупованих Абхазії та Південній Осетії. В Amnesty повідомили про випадки довільних затримань мирних жителів та тяжкі умови утримання, а також нагадали про рішення Європейського суду з прав людини, який визнав порушення з боку Росії у цих регіонах, у тому числі права на життя.

Влада Грузії затвердила заходи на День незалежності. Опозиція готує марші протесту