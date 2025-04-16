Влада Грузії затвердила заходи на День незалежності. Опозиція готує марші протесту
Київ • УНН
Уряд Грузії затвердив план святкування Дня незалежності 26 травня у Тбілісі та інших містах, в той час, як опозиція готує масштабні акції протесту.
Уряд Грузії, легітимність якого відмовляється визнавати опозиція, затвердив план організації святкування Дня незалежності 26 травня у Тбілісі та інших містах. Активісти готують марші протесту, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
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Основні виставкові площі цього року будуть розташовуватися не традиційно, на проспекті Руставелі, а в Олександрівському саду і на територіях, що прилягають до вулиці та площі Орбеліані.
О 17:10 буде урочисто відзначено історичний момент проголошення незалежності Грузії.
Церемонія запланована о 17:10, біля президентської резиденції на Атонелі та на прилеглих територіях.
"Грузинській залізниці" о 17:10 доручено включити трансляцію гімну Грузії на станціях та поїздах, а також роздавати пасажирам символічну фірмову продукцію та сувеніри.
Тбілісі прикрасять прапорами та транспарантами, а також оформлять Сад 9 квітня.
Увечері у столиці заплановано гала-концерт.
Паралельно буде облаштовано виставкові простори та відбудуться святкові заходи у Поті, Горі, Зугдіді, Кутаїсі, Телаві, Ахалцісі, Руставі, Местіа, Озургеті, Марнеулі, Ахалкалакі, Мцхета та Амбролаурі.
Поки що невідомий загальний бюджет, який виділяється на святкування Дня незалежності, зазначає бізнес-портал BM.ge.
Опозиція готує марші
Видання зауважує, що Грузія цього року в черговий раз відзначатиме День незалежності на тлі політичної кризи. У країні вже чотири місяці щодня проходять акції протесту після рішення уряду "Грузинської мрії" призупинити переговори про вступ Грузії до ЄС.
День незалежності Грузії 26 травня має стати днем великого протесту та масштабних ходів, заявила одна з лідерів "Національного руху" Хатіа Деканоїдзе.
За її словами, у плануванні акцій протесту цього дня мають взяти участь політичні партії та громадянські активісти, у тому числі студенти, а сам день має бути присвячений героям, які загинули за незалежність та свободу Грузії.
"Режим оголосив, що не проводитиме заходів на проспекті Руставелі 26 травня. Насправді вони не мають жодного стосунку до незалежності Грузії. День незалежності має стати днем великого протесту та масових маршів проти режиму", - заявила Деканоїдзе.
Правляча партія Грузії ініціювала поправки, які не дадуть лідерам опозиції створювати нові партії31.03.25, 20:06 • 21655 переглядiв