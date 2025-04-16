Власти Грузии утвердили мероприятия на День независимости. Оппозиция готовит марши протеста

Правительство Грузии, легитимность которого отказывается признавать оппозиция, утвердило план организации празднования Дня независимости 26 мая в Тбилиси и других городах. Активисты готовят марши протеста, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Основные выставочные площади в этом году будут располагаться не традиционно, на проспекте Руставели, а в Александровском саду и на территориях, прилегающих к улице и площади Орбелиани.

В 17:10 будет торжественно отмечен исторический момент провозглашения независимости Грузии.

Церемония запланирована в 17:10, возле президентской резиденции на Атонели и на прилегающих территориях.

"Грузинской железной дороге" в 17:10 поручено включить трансляцию гимна Грузии на станциях и поездах, а также раздавать пассажирам символическую фирменную продукцию и сувениры.

Тбилиси украсят флагами и транспарантами, а также оформят Сад 9 апреля.

Вечером в столице запланирован гала-концерт.

Параллельно будут обустроены выставочные пространства и состоятся праздничные мероприятия в Поти, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Телави, Ахалцихе, Рустави, Местиа, Озургети, Марнеули, Ахалкалаки, Мцхета и Амбролаури.

Пока что неизвестен общий бюджет, который выделяется на празднование Дня независимости, отмечает бизнес-портал BM.ge.

Оппозиция готовит марши

Издание отмечает, что Грузия в этом году в очередной раз будет отмечать День независимости на фоне политического кризиса. В стране уже четыре месяца ежедневно проходят акции протеста после решения правительства "Грузинской мечты" приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС.

День независимости Грузии 26 мая должен стать днем ​​большого протеста и масштабных шествий, заявила одна из лидеров "Национального движения" Хатия Деканоидзе.

По ее словам, в планировании акций протеста в этот день должны принять участие политические партии и гражданские активисты, в том числе студенты, а сам день должен быть посвящен героям, погибшим за независимость и свободу Грузии.

"Режим объявил, что не будет проводить мероприятия на проспекте Руставели 26 мая. На самом деле они не имеют никакого отношения к независимости Грузии. День независимости должен стать днем ​​большого протеста и массовых маршей против режима", - заявила Деканоидзе.

Правящая партия Грузии инициировала поправки, которые не дадут лидерам оппозиции создавать новые партии