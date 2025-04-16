Власти Грузии утвердили мероприятия на День независимости. Оппозиция готовит марши протеста

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
16 апреля, 11:59 • 34897 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

16 апреля, 11:16 • 149103 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
16 апреля, 11:15 • 75311 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 90160 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 86779 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 135469 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 119336 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 38395 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 62638 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 114980 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
4.8м/с
50%
Популярные новости

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 95144 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

16 апреля, 09:36 • 61038 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

16 апреля, 09:57 • 55097 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

16 апреля, 10:17 • 46150 просмотра

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

14:30 • 33162 просмотра
публикации

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

14:30 • 33201 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

16 апреля, 11:16 • 149111 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 149773 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 135473 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 119339 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 95176 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 39614 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 40039 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 40611 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 42410 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Власти Грузии утвердили мероприятия на День независимости. Оппозиция готовит марши протеста

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Правительство Грузии утвердило план празднования Дня независимости 26 мая в Тбилиси и других городах, в то время как оппозиция готовит масштабные акции протеста.

Власти Грузии утвердили мероприятия на День независимости. Оппозиция готовит марши протеста

Правительство Грузии, легитимность которого отказывается признавать оппозиция, утвердило план организации празднования Дня независимости 26 мая в Тбилиси и других городах. Активисты готовят марши протеста, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Основные выставочные площади в этом году будут располагаться не традиционно, на проспекте Руставели, а в Александровском саду и на территориях, прилегающих к улице и площади Орбелиани.

В 17:10 будет торжественно отмечен исторический момент провозглашения независимости Грузии.

Церемония запланирована в 17:10, возле президентской резиденции на Атонели и на прилегающих территориях.

"Грузинской железной дороге" в 17:10 поручено включить трансляцию гимна Грузии на станциях и поездах, а также раздавать пассажирам символическую фирменную продукцию и сувениры.

Тбилиси украсят флагами и транспарантами, а также оформят Сад 9 апреля.

Вечером в столице запланирован гала-концерт.

Параллельно будут обустроены выставочные пространства и состоятся праздничные мероприятия в Поти, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Телави, Ахалцихе, Рустави, Местиа, Озургети, Марнеули, Ахалкалаки, Мцхета и Амбролаури.

Пока что неизвестен общий бюджет, который выделяется на празднование Дня независимости, отмечает бизнес-портал BM.ge.

Оппозиция готовит марши

Издание отмечает, что Грузия в этом году в очередной раз будет отмечать День независимости на фоне политического кризиса. В стране уже четыре месяца ежедневно проходят акции протеста после решения правительства "Грузинской мечты" приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. 

День независимости Грузии 26 мая должен стать днем ​​большого протеста и масштабных шествий, заявила одна из лидеров "Национального движения" Хатия Деканоидзе.

По ее словам, в планировании акций протеста в этот день должны принять участие политические партии и гражданские активисты, в том числе студенты, а сам день должен быть посвящен героям, погибшим за независимость и свободу Грузии.

"Режим объявил, что не будет проводить мероприятия на проспекте Руставели 26 мая. На самом деле они не имеют никакого отношения к независимости Грузии. День независимости должен стать днем ​​большого протеста и массовых маршей против режима", - заявила Деканоидзе.

Правящая партия Грузии инициировала поправки, которые не дадут лидерам оппозиции создавать новые партии31.03.25, 20:06 • 21655 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Тбилиси
Европейский Союз
Грузия
Brent
$65.68
Bitcoin
$83,313.70
S&P 500
$5,258.50
Tesla
$240.59
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,343.74
Ethereum
$1,546.16