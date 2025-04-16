Власти Грузии утвердили мероприятия на День независимости. Оппозиция готовит марши протеста
Киев • УНН
Правительство Грузии утвердило план празднования Дня независимости 26 мая в Тбилиси и других городах, в то время как оппозиция готовит масштабные акции протеста.
Правительство Грузии, легитимность которого отказывается признавать оппозиция, утвердило план организации празднования Дня независимости 26 мая в Тбилиси и других городах. Активисты готовят марши протеста, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
Основные выставочные площади в этом году будут располагаться не традиционно, на проспекте Руставели, а в Александровском саду и на территориях, прилегающих к улице и площади Орбелиани.
В 17:10 будет торжественно отмечен исторический момент провозглашения независимости Грузии.
Церемония запланирована в 17:10, возле президентской резиденции на Атонели и на прилегающих территориях.
"Грузинской железной дороге" в 17:10 поручено включить трансляцию гимна Грузии на станциях и поездах, а также раздавать пассажирам символическую фирменную продукцию и сувениры.
Тбилиси украсят флагами и транспарантами, а также оформят Сад 9 апреля.
Вечером в столице запланирован гала-концерт.
Параллельно будут обустроены выставочные пространства и состоятся праздничные мероприятия в Поти, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Телави, Ахалцихе, Рустави, Местиа, Озургети, Марнеули, Ахалкалаки, Мцхета и Амбролаури.
Пока что неизвестен общий бюджет, который выделяется на празднование Дня независимости, отмечает бизнес-портал BM.ge.
Оппозиция готовит марши
Издание отмечает, что Грузия в этом году в очередной раз будет отмечать День независимости на фоне политического кризиса. В стране уже четыре месяца ежедневно проходят акции протеста после решения правительства "Грузинской мечты" приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС.
День независимости Грузии 26 мая должен стать днем большого протеста и масштабных шествий, заявила одна из лидеров "Национального движения" Хатия Деканоидзе.
По ее словам, в планировании акций протеста в этот день должны принять участие политические партии и гражданские активисты, в том числе студенты, а сам день должен быть посвящен героям, погибшим за независимость и свободу Грузии.
"Режим объявил, что не будет проводить мероприятия на проспекте Руставели 26 мая. На самом деле они не имеют никакого отношения к независимости Грузии. День независимости должен стать днем большого протеста и массовых маршей против режима", - заявила Деканоидзе.
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