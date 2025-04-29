Amnesty International констатирует ухудшение ситуации с правами человека в Грузии

Международная правозащитная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе заявила о значительном ухудшении ситуации с правами человека в Грузии в 2024 году. По данным организации, в стране усилилось давление на гражданское общество, были зафиксированы случаи насилия в отношении протестующих и представителей СМИ, а также принят ряд законов, ограничивающих свободу слова и собраний, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Правящая партия продолжала узурпировать власть и подавлять инакомыслие. Новые поправки к законодательству расширили полномочия государства и полиции, одновременно неоправданно ограничив мирные протесты и подорвав гражданское общество - говорится в докладе.

Фоном для этого стали антиправительственные протесты, которые достигли своего апогея, когда после парламентских выборов, "Грузинская мечта" объявила о приостановлении переговоров о вступлении страны в ЕС.

Amnesty International отметила применение полицией чрезмерной силы при разгоне протестующих, аресты и преследования участников акций и журналистов, а также сообщения о жестоком обращении с задержанными. По данным доклада, в ряде случаев задержанных отвозили в неизвестные места, ограничивали их доступ к адвокатам и отказывали в медицинской помощи.

Кроме того, организация выразила обеспокоенность новыми нормами, которые, как утверждается, позволяют властям увольнять госслужащих по политическим мотивам, усиливают контроль за НПО и вводят ограничения на участие несовершеннолетних в митингах.

Отдельный раздел доклада касается положения в оккупированных Абхазии и Южной Осетии. В Amnesty сообщили о случаях произвольных задержаний мирных жителей и тяжелых условиях содержания, а также напомнили о решении Европейского суда по правам человека, который признал нарушения со стороны России в этих регионах, в том числе права на жизнь.

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