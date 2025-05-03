В Грузии за год зафиксировали более 300 случаев нарушения прав журналистов

С мая 2024 года по 2 мая 2025 года в Грузии было зафиксировано 342 случая нарушения прав представителей средств информации. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на исследовательскую организацию "Центр медиа, информации и социальных исследований" (CMIS), пишет УНН.

Детали

Среди таких случаев – помещение под стражу основательницы издания "Батумелеби" Мзии Амаглобели. CMIS в своих отчетах, опубликованных до 3 мая – Всемирного дня свободы прессы, пишет, что в результате проведенного мониторинга были выявлены такие инциденты: физическая расправа, незаконное задержание, запрет на съемку, отказ во входе в здание государственного учреждения, штрафы, словесное и физическое насилие.

67 случаев нарушения прав журналистов зафиксированы в день октябрьских парламентских выборов, 169 инцидентов – с 28 ноября, во время проевропейских протестов.

Кроме того, по данным CMIS, за последний год по разным основаниям было незаконно задержано 13 представителей СМИ, которая до сих пор находится под стражей.

Напомним

Грузия опустилась на 11 позиций в рейтинге свободы прессы из-за враждебной среды для СМИ и нападений на журналистов. Украина заняла 62 место, а россия – 171, опустившись на 9 строчек.

Amnesty International констатирует ухудшение ситуации с правами человека в Грузии