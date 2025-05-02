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Грузія втратила одразу 11 позицій у Світовому індексі свободи преси

Київ • УНН

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Грузія опустилася на 11 позицій у рейтингу свободи преси через вороже середовище для ЗМІ та напади на журналістів. Україна посіла 62 місце, а росія – 171, опустившись на 9 рядків.

Грузія втратила одразу 11 позицій у Світовому індексі свободи преси

Грузія у Світовому індексі свободи преси опустилася за рік одразу на 11 позицій і перемістилася зі 103-го на 114 місце серед 180 країн. Це індекс, який щорічно оприлюднює міжнародна організація Reporters sans frontières, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

"Середовище для незалежних та опозиційних ЗМІ залишається ворожим, частішають словесні та фізичні напади на журналістів. Ухвалення законів про "іноземний вплив" та "сімейні цінності" маргіналізує журналістів, піддає їх цензурі та скорочує простір для свободи вираження думок", — йдеться у звіті.

Організація зазначає, що "Грузія переживає нову і серйозну політичну кризу після виборів, що широко оспорюються, до законодавчих органів, що відбулися в жовтні 2024 року, які занурили країну в репресивне середовище і міжнародну ізоляцію".

Проблеми у всьому світі

Індекс оцінює стан засобів масової інформації у 180 країнах та територіях.

П'ятірка країн із найвищим ступенем свободи ЗМІ: Норвегія, Естонія, Нідерланди, Швеція та Фінляндія.

"Складна" або "дуже серйозна" ситуація для співробітників ЗМІ спостерігається у 90 зі 180 країн і територій, що спостерігаються.

У звіті йдеться, що фізичні напади на журналістів є найпомітнішим порушенням свободи ЗМІ, проте економічний тиск також є однією з основних, найгостріших проблем. У 160 із спостережуваних країн ЗМІ зовсім не можуть вести стабільну діяльність або можуть, але важко. У майже третині країн редакції закривалися з економічних причин, часто при тиску з боку влади. Економічний показник у Світовому індексі свободи преси цього року перебуває на безпрецедентно низькому рівні та продовжує знижуватися.

росія в рейтингу "Репортерів без кордонів" опустилася на 9 рядків за рік на рекордне для себе 171 місце, посівши десяту сходинку з кінця рейтингу. За 100-бальною системою країна набрала лише 24,57 бала.

На 166-му і 167-му рядках таблиці — білорусь і Азербайджан, що випередили росію. Найгірший показник серед пострадянських країн — у Туркменістану (174 місце), нижчим є лише Афганістан, Іран, Сирія, Китай, Північна Корея та Еритрея.

На 62-му рядку списку розташувалася Україна. Серед країн із найвищим рівнем свободи преси — країни Балтії: 15-е місце посіла Латвія, 14-ою опинилася Литва, а Естонія на другому місці, поступившись лише Норвегії.

США опинилися на 57 місці, опустившись на два рядки вниз. За словами упорядників, країна вперше переживає зниження свободи преси, і повернення Трампа на пост президента "погіршує ситуацію".

Знімав акції протесту в Тбілісі: французького журналіста не пустили до Грузії31.03.25, 21:13 • 24022 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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