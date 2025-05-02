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У 2025 році свобода преси у світі погіршилася: Україна на 62 місці рейтингу RSF

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Згідно з рейтингом організації "Репортери без кордонів", глобальна свобода преси погіршилась. Україна опинилася на 62 місці, між Південною Кореєю та Бразилією.

У 2025 році свобода преси у світі погіршилася: Україна на 62 місці рейтингу RSF

Глобальна становище свободи преси погіршилось у 2025 році. Про це йдеться у щорічному рейтингу свободи преси організації "Репортери без кордонів" (RSF), передає УНН.

Деталі

Рейтинг заснований на п'ятьох показниках: політичний контекст, правова база, економічне середовище для ЗМІ, соціокультурний контекст і безпека.

За даними рейтингу, Україна за останній рік опустилася на одну позицію - зараз країна знаходиться на 62 місці із 180. Це позиція між Південною Кореєю і Бразилією.

Лідерські позиції в рейтингу 2025 року займають:

  • Норвегія (1 місце);
    • Естонія (2 місце);
      • Нідерланди (3 місце);
        • Швеція (4 місце);
          • Фінляндія (5 місце);
            • Данія (6 місце);
              • Ірландія (7 місце);
                • Португалія (8 місце)
                  • Швейцарія (9 місце);
                    • Чехія (10 місце).

                      Водночас, найгірші позиції свобода преси має у таких країнах:

                      • Еритрея (180 місце, останнє в рейтингу);
                        • Північна Корея (179 місце);
                          • Китай (178 місце);
                            • Сирія (177 місце);
                              • Іран (176 місце);
                                • Афганістан (175 місце);
                                  • Туркменістан (174 місце);
                                    • В'єтнам (173 місце);
                                      • Нікарагуа (172 місце);
                                        • росія (171 місце).

                                          США після інавгурації Дональда Трампа посіли 55 місце в рейтингу, тоді як рік тому займали 57 місце. Це на 5 позицій краще, ніж в Україні, але на 37 позицій гірше, ніж у Великої Британії (займає 20 місце в рейтингу за 2025 рік) і на 22 позиції гірше, ніж у Молдові (займає 35 місце у рейтингу за 2025 рік).

                                          Однією з причин погіршення глобального рейтингу у RSF називають економічний тиск. 

                                          Без економічної незалежності може бути вільної преси. Коли новинні ЗМІ зазнають фінансових труднощів, вони втягуються в гонку за залучення аудиторії за рахунок якісної звітності та можуть стати жертвою олігархів та державних органів, які прагнуть їх експлуатувати. Коли журналісти збіднені, вони більше не мають коштів протистояти ворогам преси — тим, хто пропагує дезінформацію та пропаганду

                                          - йдеться у звіті.

                                          Україна за рік піднялася на 27 сходинок в індексі свободи преси03.05.23, 11:13 • 1034370 переглядiв

                                          Євген Устименко

                                          Євген Устименко

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