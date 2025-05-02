В 2025 году свобода прессы в мире ухудшилась: Украина на 62 месте рейтинга RSF

Глобальное положение свободы прессы ухудшилось в 2025 году. Об этом говорится в ежегодном рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" (RSF), передает УНН.

Детали

Рейтинг основан на пяти показателях: политический контекст, правовая база, экономическая среда для СМИ, социокультурный контекст и безопасность.

По данным рейтинга, Украина за последний год опустилась на одну позицию - сейчас страна находится на 62 месте из 180. Это позиция между Южной Кореей и Бразилией.

Лидерские позиции в рейтинге 2025 года занимают:

Норвегия (1 место);

Эстония (2 место);

Нидерланды (3 место);

Швеция (4 место);

Финляндия (5 место);

Дания (6 место);

Ирландия (7 место);

Португалия (8 место)

Швейцария (9 место);

Чехия (10 место).

В то же время, наихудшие позиции свобода прессы имеет в следующих странах:

Эритрея (180 место, последнее в рейтинге);

Северная Корея (179 место);

Китай (178 место);

Сирия (177 место);

Иран (176 место);

Афганистан (175 место);

Туркменистан (174 место);

Вьетнам (173 место);

Никарагуа (172 место);

россия (171 место).

США после инаугурации Дональда Трампа заняли 55 место в рейтинге, тогда как год назад занимали 57 место. Это на 5 позиций лучше, чем в Украине, но на 37 позиций хуже, чем в Великобритании (занимает 20 место в рейтинге за 2025 год) и на 22 позиции хуже, чем в Молдове (занимает 35 место в рейтинге за 2025 год).

Одной из причин ухудшения глобального рейтинга в RSF называют экономическое давление.

Без экономической независимости не может быть свободной прессы. Когда новостные СМИ испытывают финансовые трудности, они втягиваются в гонку за привлечение аудитории за счет качественной отчетности и могут стать жертвой олигархов и государственных органов, стремящихся их эксплуатировать. Когда журналисты обеднели, у них больше нет средств противостоять врагам прессы — тем, кто пропагандирует дезинформацию и пропаганду - говорится в отчете.

Украина за год поднялась на 27 ступенек в индексе свободы прессы