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В 2025 году свобода прессы в мире ухудшилась: Украина на 62 месте рейтинга RSF

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Согласно рейтингу организации "Репортеры без границ", глобальная свобода прессы ухудшилась. Украина оказалась на 62 месте, между Южной Кореей и Бразилией.

В 2025 году свобода прессы в мире ухудшилась: Украина на 62 месте рейтинга RSF

Глобальное положение свободы прессы ухудшилось в 2025 году. Об этом говорится в ежегодном рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" (RSF), передает УНН.

Детали

Рейтинг основан на пяти показателях: политический контекст, правовая база, экономическая среда для СМИ, социокультурный контекст и безопасность.

По данным рейтинга, Украина за последний год опустилась на одну позицию - сейчас страна находится на 62 месте из 180. Это позиция между Южной Кореей и Бразилией.

Лидерские позиции в рейтинге 2025 года занимают:

  • Норвегия (1 место);
    • Эстония (2 место);
      • Нидерланды (3 место);
        • Швеция (4 место);
          • Финляндия (5 место);
            • Дания (6 место);
              • Ирландия (7 место);
                • Португалия (8 место)
                  • Швейцария (9 место);
                    • Чехия (10 место).

                      В то же время, наихудшие позиции свобода прессы имеет в следующих странах:

                      • Эритрея (180 место, последнее в рейтинге);
                        • Северная Корея (179 место);
                          • Китай (178 место);
                            • Сирия (177 место);
                              • Иран (176 место);
                                • Афганистан (175 место);
                                  • Туркменистан (174 место);
                                    • Вьетнам (173 место);
                                      • Никарагуа (172 место);
                                        • россия (171 место).

                                          США после инаугурации Дональда Трампа заняли 55 место в рейтинге, тогда как год назад занимали 57 место. Это на 5 позиций лучше, чем в Украине, но на 37 позиций хуже, чем в Великобритании (занимает 20 место в рейтинге за 2025 год) и на 22 позиции хуже, чем в Молдове (занимает 35 место в рейтинге за 2025 год).

                                          Одной из причин ухудшения глобального рейтинга в RSF называют экономическое давление. 

                                          Без экономической независимости не может быть свободной прессы. Когда новостные СМИ испытывают финансовые трудности, они втягиваются в гонку за привлечение аудитории за счет качественной отчетности и могут стать жертвой олигархов и государственных органов, стремящихся их эксплуатировать. Когда журналисты обеднели, у них больше нет средств противостоять врагам прессы — тем, кто пропагандирует дезинформацию и пропаганду

                                          - говорится в отчете.

                                          Украина за год поднялась на 27 ступенек в индексе свободы прессы03.05.23, 11:13 • 1034370 просмотров

                                          Евгений Устименко

                                          Евгений Устименко

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