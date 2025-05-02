В 2025 году свобода прессы в мире ухудшилась: Украина на 62 месте рейтинга RSF
Киев • УНН
Согласно рейтингу организации "Репортеры без границ", глобальная свобода прессы ухудшилась. Украина оказалась на 62 месте, между Южной Кореей и Бразилией.
Глобальное положение свободы прессы ухудшилось в 2025 году. Об этом говорится в ежегодном рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" (RSF), передает УНН.
Детали
Рейтинг основан на пяти показателях: политический контекст, правовая база, экономическая среда для СМИ, социокультурный контекст и безопасность.
По данным рейтинга, Украина за последний год опустилась на одну позицию - сейчас страна находится на 62 месте из 180. Это позиция между Южной Кореей и Бразилией.
Лидерские позиции в рейтинге 2025 года занимают:
- Норвегия (1 место);
- Эстония (2 место);
- Нидерланды (3 место);
- Швеция (4 место);
- Финляндия (5 место);
- Дания (6 место);
- Ирландия (7 место);
- Португалия (8 место)
- Швейцария (9 место);
- Чехия (10 место).
В то же время, наихудшие позиции свобода прессы имеет в следующих странах:
- Эритрея (180 место, последнее в рейтинге);
- Северная Корея (179 место);
- Китай (178 место);
- Сирия (177 место);
- Иран (176 место);
- Афганистан (175 место);
- Туркменистан (174 место);
- Вьетнам (173 место);
- Никарагуа (172 место);
- россия (171 место).
США после инаугурации Дональда Трампа заняли 55 место в рейтинге, тогда как год назад занимали 57 место. Это на 5 позиций лучше, чем в Украине, но на 37 позиций хуже, чем в Великобритании (занимает 20 место в рейтинге за 2025 год) и на 22 позиции хуже, чем в Молдове (занимает 35 место в рейтинге за 2025 год).
Одной из причин ухудшения глобального рейтинга в RSF называют экономическое давление.
Без экономической независимости не может быть свободной прессы. Когда новостные СМИ испытывают финансовые трудности, они втягиваются в гонку за привлечение аудитории за счет качественной отчетности и могут стать жертвой олигархов и государственных органов, стремящихся их эксплуатировать. Когда журналисты обеднели, у них больше нет средств противостоять врагам прессы — тем, кто пропагандирует дезинформацию и пропаганду
Украина за год поднялась на 27 ступенек в индексе свободы прессы03.05.23, 11:13 • 1034370 просмотров