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Украина за год поднялась на 27 ступенек в индексе свободы прессы

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Согласно отчету международной организации «Репортеры без границ», в Украине улучшилась ситуация со свободой прессы. Со 106-го места в 2022 году страна поднялась на 79-ю позицию. К Всемирному дню свободы прессы УНН публикует анализ организации, как изменилась работа украинских СМИ с началом полномасштабного вторжения рф в Украину.

Детали

В 2022 году Украина потеряла девять позиций в мировом индексе свободы прессы международной организации «Репортеры без границ». Согласно отчету, страна опустилась с 97-го на 106-е место из 180. Однако в 2023 году поднялась на 79-е место.

Как указано в отчете, полномасштабное российское вторжение сильно повлияло на СМИ, нарушив работу и даже поставив под угрозу их экономическое выживание. На временно оккупированных территориях, как указано, украинские СМИ замолкают и часто заменяются кремлевской пропагандой.

"Информационная война" с россией принесла изменения в украинскую медиа-среду еще до полномасштабного вторжения, отмечается в отчете. СМИ, которые считались прокремлевскими, были запрещены президентским указом, а доступ к российским социальным сетям был ограничен. С началом российского вторжения эти меры усилились. Средства массовой информации, распространяющие российскую пропаганду, были заблокированы, а российская армия целенаправленно атаковала журналистов, средства массовой информации и телекоммуникационную инфраструктуру, чтобы лишить украинское население доступа к независимым новостям и информации.

Институт массовой информации (ИМИ) задокументировал 567 преступлений рф против журналистов с 24 февраля 2022 года:

  •  похищения и убийства журналистов,
  •  кибератаки на сайты,
  •  блокирование работы медиа,
  •  юридическое давление,
  •  захват и нападения на редакции,
  •  обстрел телебашен.

Цитата

«Мы зафиксировали много изменений, и этот год очень изменил украинский медиа ландшафт, начиная с физических угроз, поскольку погибло беспрецедентное количество журналистов – 54 человека, и заканчивая тем, что полностью изменились источники дохода», – цитирует Радио Свобода исполнительного директора Института массовой информации Оксану Романюк.

В частности, прибыль от рекламы упала на 90%, отмечает она. Также 233 редакции прекратили свою деятельность из-за отсутствия электроэнергии, давления со стороны российских властей, уничтоженных офисов или городов, в которых они работали.

С началом полномасштабного вторжения рф в Украину популярность приобрела профессия локального продюсера или фиксера – человек, который организовывает работу для иностранных медиа на фронте. Однако и здесь украинские фиксеры столкнулись с нарушениями, в частности со стороны иностранных редакций. Одним из таких вызовов является то, что иностранные редакции снимают с себя ответственность за гибель фиксера, пишет Радио Свобода.

При освещении полномасштабной войны журналисты также столкнулись с запретами, которые эксперты считают нецелесообразными, в частности разделение на зоны на фронте, отмечает издание.

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