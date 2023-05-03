Україна за рік піднялася на 27 сходинок в індексі свободи преси

ukru
10:29 • 78541 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 89031 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 98842 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 137209 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 322426 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 419452 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 330064 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 353694 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311225 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224699 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.3 м/с
76 %
746 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 92937 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 101200 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 104280 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 61200 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 44713 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 78486 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 137165 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 436440 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 576115 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 605569 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 32203 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 61200 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 104280 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 219403 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 419435 перегляди
Актуальне
Україна за рік піднялася на 27 сходинок в індексі свободи преси

Україна за рік піднялася на 27 сходинок в індексі свободи преси

Київ • УНН

 • 1034367 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Згідно зі звітом міжнародної організації «Репортери без кордонів», в Україні покращилася ситуація зі свободою преси. Зі 106-го місця у 2022 році країна піднялась на 79-у позицію. До Всесвітнього Дня свободи преси УНН публікує аналіз організації, як змінилась робота українських ЗМІ з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Деталі

У 2022 році Україна втратила дев'ять позицій у світовому індексі свободи преси міжнародної організації «Репортери без кордонів». Згідно зі звітом, країна опустилася з 97-го на 106-е місце із 180. Однак у 2023 піднялась на 79-е місце.

Як вказано у звіті, повномасштабне російське вторгнення сильно вплинуло на ЗМІ, порушивши роботу і навіть поставивши під загрозу їхнє економічне виживання. На тимчасово окупованих територіях, як вказано, українські ЗМІ замовкають і часто замінюються кремлівською пропагандою.

"Інформаційна війна" з росією принесла зміни до українського медіа-середовища ще до повномасштабного вторгнення, зазначається в звіті. ЗМІ, які вважалися прокремлівськими, були заборонені президентським указом, а доступ до російських соціальних мереж був обмежений. З початком російського вторгнення ці заходи посилилися. Засоби масової інформації, що поширюють російську пропаганду, були заблоковані, а російська армія цілеспрямовано атакувала журналістів, засоби масової інформації та телекомунікаційну інфраструктуру, щоб позбавити українське населення доступу до незалежних новин та інформації.

Інститут масової інформації (ІМІ) задокументував 567 злочинів рф проти журналістів з 24 лютого 2022 року:

  •  викрадення та вбивства журналістів
  •  кібератаки на сайти,
  •  блокування роботи медіа,
  •  юридичний тиск,
  •  захоплення та напади на редакції,
  •  обстріл телевеж

Цитата

«Ми зафіксували багато змін, і цей рік дуже змінив український медіа ландшафт, починаючи із фізичних загроз, оскільки загинула безпрецедентна кількість журналістів – 54 людини, і закінчуючи тим, що повністю змінилися джерела прибутку», – цитує Радіо Свобода виконавчу директорку Інституту масової інформації Оксану Романюк.

Зокрема, прибуток від реклами впав на 90%, зазначає вона. Також 233 редакції припинили свою діяльність через відсутність електроенергії, тиск з боку російської влади, знищені офіси або міста, в яких вони працювали.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну популярності набула професія локального продюсера або фіксера – людина, яка організовує роботу для іноземних медіа на фронті. Однак і тут українські фіксери зіткнулися із порушеннями, зокрема з боку закордонних редакцій. Одним із таких викликів є те, що іноземні редакції знімають із себе відповідальність за загибель фіксера, пише Радіо Свобода.

Під час висвітлення повномасштабної війни журналісти також стикнулися із заборонами, які експерти вважають недоцільними, зокрема поділ на зони на фронті, зазначає видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС закликають західні ЗМІ припинити маніпулювати "анонімними джерелами", які намагаються послабити підтримку України

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$72.97
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$39.94
Золото
$3,150.40
Ethereum
$1,804.61