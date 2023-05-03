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У МЗС закликають західні ЗМІ припинити маніпулювати "анонімними джерелами", які намагаються послабити підтримку України

У МЗС закликають західні ЗМІ припинити маніпулювати "анонімними джерелами", які намагаються послабити підтримку України

Київ • УНН

 • 634629 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав деяких представників іноземних ЗМІ припинити маніпулювати “анонімними джерелами”, які висловлюють думки журналістам відомих видань щодо послаблення підтримки України на міжнародній платформі, передає УНН.

Цитата

"Останнім часом в деяких іноземних ЗМІ з’являються публікації, які намагаються послабити міжнародну підтримку України, змінити акценти довкола очікуваних контрнаступів, просувати «альтернативні» мирні плани та поставити під сумнів український курс на членство в НАТО.

Формуючи викривлені наративи, автори таких матеріалів зазвичай посилаються на коментарі анонімних джерел, достовірність яких перевірити неможливо", - зазначив Ніколенко.

Деталі

Так, він відзначив, що журналісти німецького агентства DPA, посилаючись на неназваних співрозмовників, стверджують, що кроки до членства в НАТО можуть відвернути увагу від "набагато важливішої підтримки України".

Також на думку DPA, нові зобов’язання перед НАТО можуть підштовхнути росію до більш агресивної війни. Агентство робить висновок, що прогрес, ймовірно, буде можливий лише після досягнення Україною успіхів в протидії російській агресії.

"Попереду нас очікують важливі битви, але Україна вже досягла вражаючих успіхів в обороні від російської агресії. В лютому 2022 року скептики давали Україні 72 години, а оптимісти – тиждень. Завдяки героїзму українським захисників та захисниць, а також міжнародній підтримці, Україна не лише витримала удар, але і проводить успішні операції зі звільнення окупованих територій. Не буде перебільшенням назвати українську армію найсильнішою армією Європи. Українці зараз роблять найбільший внесок в євроатлантичну безпеку.

Також раніше ми вже чули аргументи про необхідність утримуватися від кроків, які нібито можуть «спровокувати» росію на нову агресію. Як вже наголошував міністр Дмитро Кулеба, єдине, що провокує росію – це невизначеність. Нагадаю, що в 2014 році, коли росія окупувала Крим та розпалила війну на сході, Україна була офіційно позаблоковою країною", - пояснив Ніколенко.

Крім того, позаблоковість та дипломатичні зусилля багатьох країн не допомогли запобігти російському вторгненню в Україну. "Тому що мета москви – повне знищення України”, – наголошує він.

Натомість, просування на шляху до вступу України в НАТО змусить росію вгамувати свою агресію. У МЗС наголошують, що поточна міжнародна підтримка України в протидії російським окупантам не суперечить, а навпаки доповнює процес набуття членства в НАТО.

“Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, а вступ нашої держави до НАТО гарантуватиме стратегічну безпеку всього Альянсу. Україна – це не проблема, а перевага для НАТО", - зазначив Ніколенко.

У цьому контексті речник МЗС заявив, що вступ України до НАТО — в інтересах самого альянсу.

"Міністр Дмитро Кулеба чітко окреслив українські очікування: на саміті в Вільнюсі Україна розраховує отримати зобов’язання від союзників, яке визначить шлях до нашого вступу в НАТО. Час для такого кроку давно назрів", - резюмував дипломат.

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