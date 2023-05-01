Конфлікт Зеленського та Залужного: росіяни поширюють нову ІПСО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. росіяни запустили нову ІПСО – нібито, між Президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним існує конфлікт. Про це пише УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
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У повідомленні йдеться, що пропагандисти продукують фейки про їх конфлікт і поширюють наратив про те, що Залужного нібито готують на роль майбутнього українського президента.
У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що це – вже не перша спроба окупантів публічно "посварити" Зеленського та Залужного, аби спровокувати панічні настрої серед українців.
Зазначається, що ці чутки спростував міністр оборони Резніков, а секретар РНБО Данілов назвав їх спробою росії розхитати ситуацію в Україні.
Рекламну кампанію запустили зі сторінки у Facebook під назвою Active join. За даними Центру стратегічних комунікацій, цю психологічну кампанію запустили 29 квітня, у той же день створили фейкову сторінку. Станом на зараз вона не заблокована і всі її "реклами" ще можуть з'являтися у стрічках користувачів Facebook, але сама сторінка порожня.
Нагадаємо
Британська розвідка зазначила, що "відмивання наративів" є одним із прийомів російської дезінформації.