Британська розвідка: "відмивання наративів" є одним із прийомів російської дезінформації

ukru
12:29 • 55507 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 169350 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 138384 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 142591 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 216334 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 445927 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 341036 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355907 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312961 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225124 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 141661 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 159576 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 130826 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 107981 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 89341 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 169360 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 216342 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 474412 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 611579 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 638474 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 13374 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 28495 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 89341 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 130826 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 159576 перегляди
Актуальне
Британська розвідка: "відмивання наративів" є одним із прийомів російської дезінформації

Британська розвідка: "відмивання наративів" є одним із прийомів російської дезінформації

Київ • УНН

 • 522260 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Одним із компонентів російської дезінформації є "відмивання наративів", заявило Міноборони Великлї Британії у звіті на основі розвідданих, присвяченому інформаційній війні з боку росії, пише УНН.

Деталі

У МО Британії вказали, що рф з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну систематично використовувала інформаційні операції як основний елемент своєї стратегії. "Вона культивувала численні канали та проксі для поширення дезінформації: навмисне створення та поширення неправдивої або маніпульованої інформації", - ідеться у звіті.

"Одним із компонентів російської дезінформації є "відмивання наративів", за допомогою якого росія просуває інформацію від проксі або неперевірених джерел у соціальних мережах, яка потім проникає в більш масові або державні ЗМІ. Це має на меті затьмарити джерело інформації, щоб російській державі було легше дистанціюватися від повідомлення. Потім вона просуває оманливі фрагменти наративу, маскуючи при цьому свій інтерес", - пояснили у МО Британії.

"Російські державні діячі представляють сфабриковані наративи як організовано, так і кон'юнктурно. Їхні поточні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та скорочення міжнародної підтримки України", - підсумували у британській розвідці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Намагаються сформувати недовіру до рішень військового керівництва: в Міноборони пояснили нові ІПСО росіян

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Tesla
$249.28
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,799.50
S&P 500
$5,519.63
Газ TTF
$40.21
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,834.50