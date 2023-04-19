Британська розвідка: "відмивання наративів" є одним із прийомів російської дезінформації
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Одним із компонентів російської дезінформації є "відмивання наративів", заявило Міноборони Великлї Британії у звіті на основі розвідданих, присвяченому інформаційній війні з боку росії, пише УНН.
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У МО Британії вказали, що рф з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну систематично використовувала інформаційні операції як основний елемент своєї стратегії. "Вона культивувала численні канали та проксі для поширення дезінформації: навмисне створення та поширення неправдивої або маніпульованої інформації", - ідеться у звіті.
"Одним із компонентів російської дезінформації є "відмивання наративів", за допомогою якого росія просуває інформацію від проксі або неперевірених джерел у соціальних мережах, яка потім проникає в більш масові або державні ЗМІ. Це має на меті затьмарити джерело інформації, щоб російській державі було легше дистанціюватися від повідомлення. Потім вона просуває оманливі фрагменти наративу, маскуючи при цьому свій інтерес", - пояснили у МО Британії.
"Російські державні діячі представляють сфабриковані наративи як організовано, так і кон'юнктурно. Їхні поточні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та скорочення міжнародної підтримки України", - підсумували у британській розвідці.
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