Британская разведка: "отмывание нарративов" является одним из приемов российской дезинформации

Детали

В МО Британии указали, что рф с начала своего полномасштабного вторжения в Украину систематически использовала информационные операции как основной элемент своей стратегии. "Она культивировала многочисленные каналы и прокси для распространения дезинформации: умышленное создание и распространение ложной или манипулируемой информации", - говорится в отчете.

"Одним из компонентов российской дезинформации является "отмывание нарративов", посредством которого россия продвигает информацию от прокси или непроверенных источников в социальных сетях, которая затем проникает в более популярные или государственные СМИ. Это направлено на то, чтобы затмить источник информации, чтобы российскому государству было легче дистанцироваться от сообщения. Затем оно продвигает вводящие в заблуждение фрагменты нарратива, маскируя при этом свой интерес", - пояснили в МО Британии.

"Российские государственные деятели представляют сфабрикованные нарративы как организованно, так и конъюнктурно. Их текущие приоритеты почти наверняка включают дискредитацию украинского правительства и сокращение международной поддержки Украины", - подытожили в британской разведке.

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