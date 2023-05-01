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Конфликт Зеленского и Залужного: россияне распространяют новую ИПСО

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. россияне запустили новую ИПСО – якобы, между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным существует конфликт. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций. 

Детали

В сообщении говорится, что пропагандисты продуцируют фейки об их конфликте и распространяют нарратив о том, что Залужного якобы готовят на роль будущего украинского президента.

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что это – уже не первая попытка оккупантов публично "поссорить" Зеленского и Залужного, чтобы спровоцировать панические настроения среди украинцев.

Отмечается, что эти слухи опроверг министр обороны Резников, а секретарь СНБО Данилов назвал их попыткой россии расшатать ситуацию в Украине.

Рекламную кампанию запустили со страницы в Facebook под названием Active join. По данным Центра стратегических коммуникаций, эту психологическую кампанию запустили 29 апреля, в тот же день создали фейковую страницу. По состоянию на сейчас она не заблокирована и все ее "рекламы" еще могут появляться в лентах пользователей Facebook, но сама страница пуста.

Напомним

Британская разведка отметила, что "отмывание нарративов" является одним из приемов российской дезинформации.

Украинские Национальные Новости

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