В МИД призывают западные СМИ прекратить манипулировать "анонимными источниками", которые пытаются ослабить поддержку Украины

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"В последнее время в некоторых иностранных СМИ появляются публикации, которые пытаются ослабить международную поддержку Украины, изменить акценты вокруг ожидаемых контрнаступлений, продвигать «альтернативные» мирные планы и поставить под сомнение украинский курс на членство в НАТО.

Формируя искаженные нарративы, авторы таких материалов обычно ссылаются на комментарии анонимных источников, достоверность которых проверить невозможно", - отметил Николенко.

Детали

Так, он отметил, что журналисты немецкого агентства DPA, ссылаясь на неназванных собеседников, утверждают, что шаги к членству в НАТО могут отвлечь внимание от "гораздо более важной поддержки Украины".

Также по мнению DPA, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть россию к более агрессивной войне. Агентство делает вывод, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии.

"Впереди нас ожидают важные битвы, но Украина уже достигла впечатляющих успехов в обороне от российской агрессии. В феврале 2022 года скептики давали Украине 72 часа, а оптимисты – неделю. Благодаря героизму украинских защитников и защитниц, а также международной поддержке, Украина не только выдержала удар, но и проводит успешные операции по освобождению оккупированных территорий. Не будет преувеличением назвать украинскую армию сильнейшей армией Европы. Украинцы сейчас делают наибольший вклад в евроатлантическую безопасность.

Также ранее мы уже слышали аргументы о необходимости воздерживаться от шагов, которые якобы могут «спровоцировать» россию на новую агрессию. Как уже отмечал министр Дмитрий Кулеба, единственное, что провоцирует россию – это неопределенность. Напомню, что в 2014 году, когда россия оккупировала Крым и разожгла войну на востоке, Украина была официально внеблоковой страной", - обьяснил Николенко.

Кроме того, внеблоковость и дипломатические усилия многих стран не помогли предотвратить российское вторжение в Украину. "Потому что цель москвы – полное уничтожение Украины”, – подчеркивает он.

Зато продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО заставит россию успокоить свою агрессию. В МИД отмечают, что текущая международная поддержка Украины в противодействии российским оккупантам не противоречит, а наоборот дополняет процесс приобретения членства в НАТО.

“Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Альянса. Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО", - отметил Николенко.

В этом контексте спикер МИД заявил, что вступление Украины в НАТО — в интересах самого альянса.

"Министр Дмитрий Кулеба четко очертил украинские ожидания: на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательство от союзников, которое определит путь к нашему вступлению в НАТО. Время для такого шага давно назрело", - резюмировал дипломат.

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