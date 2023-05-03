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В МИД призывают западные СМИ прекратить манипулировать "анонимными источниками", которые пытаются ослабить поддержку Украины

В МИД призывают западные СМИ прекратить манипулировать "анонимными источниками", которые пытаются ослабить поддержку Украины

Киев • УНН

 • 634625 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко призвал некоторых представителей иностранных СМИ прекратить манипулировать “анонимными источниками”, которые высказывают мнения журналистам известных изданий по ослаблению поддержки Украины на международной платформе, передает УНН.

Цитата

"В последнее время в некоторых иностранных СМИ появляются публикации, которые пытаются ослабить международную поддержку Украины, изменить акценты вокруг ожидаемых контрнаступлений, продвигать «альтернативные» мирные планы и поставить под сомнение украинский курс на членство в НАТО.

Формируя искаженные нарративы, авторы таких материалов обычно ссылаются на комментарии анонимных источников, достоверность которых проверить невозможно", - отметил Николенко.

Детали

Так, он отметил, что журналисты немецкого агентства DPA, ссылаясь на неназванных собеседников, утверждают, что шаги к членству в НАТО могут отвлечь внимание от "гораздо более важной поддержки Украины".

Также по мнению DPA, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть россию к более агрессивной войне. Агентство делает вывод, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии.

"Впереди нас ожидают важные битвы, но Украина уже достигла впечатляющих успехов в обороне от российской агрессии. В феврале 2022 года скептики давали Украине 72 часа, а оптимисты – неделю. Благодаря героизму украинских защитников и защитниц, а также международной поддержке, Украина не только выдержала удар, но и проводит успешные операции по освобождению оккупированных территорий. Не будет преувеличением назвать украинскую армию сильнейшей армией Европы. Украинцы сейчас делают наибольший вклад в евроатлантическую безопасность.

Также ранее мы уже слышали аргументы о необходимости воздерживаться от шагов, которые якобы могут «спровоцировать» россию на новую агрессию. Как уже отмечал министр Дмитрий Кулеба, единственное, что провоцирует россию – это неопределенность. Напомню, что в 2014 году, когда россия оккупировала Крым и разожгла войну на востоке, Украина была официально внеблоковой страной", - обьяснил Николенко.

Кроме того, внеблоковость и дипломатические усилия многих стран не помогли предотвратить российское вторжение в Украину. "Потому что цель москвы – полное уничтожение Украины”, – подчеркивает он.

Зато продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО заставит россию успокоить свою агрессию. В МИД отмечают, что текущая международная поддержка Украины в противодействии российским оккупантам не противоречит, а наоборот дополняет процесс приобретения членства в НАТО.

“Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Альянса. Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО", - отметил Николенко.

В этом контексте спикер МИД заявил, что вступление Украины в НАТО — в интересах самого альянса.

"Министр Дмитрий Кулеба четко очертил украинские ожидания: на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательство от союзников, которое определит путь к нашему вступлению в НАТО. Время для такого шага давно назрело", - резюмировал дипломат.

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